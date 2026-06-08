Haftalık Finansal Bülten: 1-7 Temmuz

Zamlı Memur Maaşları Belli Oldu

Yapılan temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL'ye çıkacak.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 5'lik bir yükseliş kaydederek haftayı 10.839 seviyesinde kapattı.

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında geçtiğimiz hafta stabil bir seyir sergileyerek haftayı 32,66 seviyesinde kapattı.

Kripto para piyasalarında, Bitcoin son 1 haftada yüzde 10 düşerek göstererek 55.793 dolara geriledi, Ethereum ise yüzde 15'lik bir düşüşle 2.925 dolar seviyesine indi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Yapılan temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL'ye çıkacak.

Zam öncesinde 3504,84 lira olan 65 yaş aylığı, yapılan artışla 4180,6 liraya yükseldi.

Yapılan temmuz zammı sonrasında %40-69 engel oranına sahip olanlar için engelli maaşının 2.797,80 TL’den 3.482 TL’ye, %70 ve üzeri engel oranına sahip olanlar için ise 4.196,70 TL’den 5.234 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL, yüzde 24,73 zam oranıyla bu maaşın 12 bin 473 TL olarak ödenmesi öngörülüyor.

Yüzde 25 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişinin maaşı en düşük 3930,50 TL, yüzde 50 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişinin maaşı en düşük 7859 TL, yüzde 25 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişinin maaşı en düşük 7859 TL olacak.

ÖTV zamının etkisiyle akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Otogaza 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam uygulandı.

Haziran ayında, enflasyon oranları aylık yüzde 1.64 ve yıllık yüzde 71.60 olarak belirlendi.

TÜİK'in haziran ayında açıkladığı verilere göre, 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65,07 oldu.

Kıdem tazminatı tavanı Ocak-Haziran döneminde 35.058,58 TL olarak uygulanıyordu. Zamla bu tavan 41.827 TL'ye yükseldi. Asgari ücretli işçilerin kıdem tazminatı tavanı ise 20.002 TL olarak kalmaya devam edecek.

TÜRK-İŞ'in Haziran 2024'te yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre, açlık sınırı 18 bin 978 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili olarak "Şu an için asgari ücrette bir artış planlanmıyor. Aralık ayında da bunu ifade etmiştik. Göstergeler oldukça olumlu. Aralık ayında asgari ücreti belirlemek için tekrar toplanacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletini sağlamak amacıyla vergi kaçırma cezalarını ağırlaştıracaklarını ve denetimleri artıracaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in borsa kazançlarının bir sonraki vergi paketinde vergilendirilebileceğini belirtmesi, BIST 100 endeksinin yüzde 2'den fazla değer kaybetmesine neden oldu.

TSPB Başkanı Pamir Karagöz, borsa yatırımcılarının yüzde 75'inin bakiyelerinin 50 bin TL'nin altında olduğunu ifade etti.

Borsadaki ilk on şirketin toplam piyasa değeri, geçen yıl 2,6 trilyon TL iken, yılın ilk yarısında yüzde 51,9 artarak 4 trilyon TL'yi aştı.

Halka Arzlar

Seğmen Kardeşler Gıda, 4 Temmuz'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD'deki siyasi belirsizlik Bitcoin'in yüzde 3 düşüşle 60.300 dolardan işlem görmesine sebep oldu.

Fed'in son toplantı tutanakları, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması için daha fazla olumlu veri gerektiğini ortaya koydu.

Deutsche Bank, Türk lirası cinsinden tahvillerin yatırımcılar için oldukça cazip bir giriş noktası olduğunu vurguladı.

Ekonomik aktivitenin yavaşladığını ve iş gücü piyasasının soğuduğunu gösteren ABD verileri, küresel piyasalarda pozitif bir etki yaratıyor.

Merak edilen Fed faiz kararı, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısının ardından 31 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.

Haziranda Almanya'da yıllık enflasyon, beklentilerin üzerinde azalarak yüzde 2,2 seviyesine indi.

Enerji Bilgi İdaresi'nin 12,2 milyon varil stok düşüşü açıklamasının ardından ABD ham petrolü yüzde 1,3 artarak varil başına 84 dolara yaklaştı. Bu, Nisan ortasından bu yana en yüksek kapanış fiyatı oldu. Ham petrol fiyatları Haziran başından bu yana yaklaşık yüzde 14 arttı.

JPMorgan ve Barclays, Haziran enflasyon verilerinin ardından yıllık enflasyon tahminlerini revize etti. Rapora göre, Temmuz ayında manşet enflasyon baz etkisiyle yüzde 60'a düşebilir.

Asya-Pasifik piyasalarında, Japonya ve Tayvan piyasaları yükseliş trendiyle rekor seviyelere çıktı.

Haziran ayında ABD'de özel sektör istihdamı, 150 bin kişilik artışla piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Bu Haftanın Gündemi

8-12 Temmuz tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu düzenlenecek.

10 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Merkez Bankası (BOE) finansal istikrar raporunu yayımlayacak.

11 Temmuz Perşembe günü ABD'de enflasyon verileri (Core CPI ve CPI) açıklanacak.

11 Temmuz Perşembe günü işsizlik başvuruları ve 30 yıllık Hazine tahvil ihalesi de gerçekleştirilecek.

14 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi yayımlanacak.

14 Temmuz Pazar günü, Mayıs ayına ait sanayi üretimi verileri açıklanacak.

14 Temmuz Pazar günü, Mayıs ayına ait cari işlemler dengesi verisi de açıklanacak.

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