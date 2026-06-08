Haftalık Finansal Bülten: 24-30 Haziran

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Merkez Bankası faiz kararına göre politika faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 2'lik bir düşüş göstererek haftayı 10.647 seviyesinde kapattı.

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında geçtiğimiz hafta sabit bir seyir sergileyerek haftayı 32,75 seviyesinde kapattı.

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasalarında, Bitcoin yüzde 3'lük bir değer kaybı yaşayarak 63.385 dolar seviyesine düştü, Ethereum ise yüzde 2'lik bir artış göstererek 3.500 dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Merkez Bankası faiz kararına göre politika faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, asgari ücrette artış yapılmayacağını, yeni asgari ücretin Aralık ayında belirleneceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekliye enflasyon farkı dışında bir refah payı verilecek mi?" sorusuna, "Şu an böyle bir gündemimiz yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak zamlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an için bir çalışmamız bulunmuyor," açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu, Türkiye'de gelir dağılımının düzeltilmesi ve refahın adil bir şekilde paylaşılmasına yönelik önerilerde bulundu. Konfederasyon, gelir vergisi ilk diliminin yıllık asgari ücret tutarına çıkartılmasını önerdi. Ayrıca vergi oranının yüzde 10'a indirilmesini talep etti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yasalaştı.

Henüz taslak aşamasında olan Yeni Vergi Paketinin, engelli bireyler, yurt dışına çıkan vatandaşlar, kiracılar ve ev sahipleri için çeşitli düzenlemeler içermesi bekleniyor.

Konutlarda iki yıldır geçerli olan yüzde 25 zam sınırı uygulaması, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona eriyor.

Memur zammı kademeli olarak netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı açıklandı ancak Temmuz memur maaşlarının belirlenmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon oranı bekleniyor.

68 katılımcının yer aldığı Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Anket sonuçlarına göre, Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,56'dan yüzde 2,52'ye, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'ye geriledi.

Enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli olacak. Şu anda 7608,77 lira olan evde bakım maaşı da memur zammı sonrası yeniden hesaplanacak.

TURYİD (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği) Başkanı Kaya Demirer, bahşişlerle ilgili düzenlemeyle birlikte müşteriler için zorunlu bir ödeme olmaktan çıkacak olan bahşişlerde kredi kartı ödemelerinin sadece yüzde 10'luk bir vergi kesintisi sonrası çalışanlara aktarılacağını ifade etti.

TCMB, Nisan 2024 Konut Fiyat Endeksi sonuçlarını açıkladı. İstanbul'da konut fiyatları dolar bazında yedi aydır gerilerken, Türkiye ortalamasında dolar bazında altı ay sonra ilk kez artış yaşandı. İstanbul'daki konut fiyatları dolar bazında 18 ay öncesine geriledi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, cari açığın önemli oranda azaldığı, rezervlerin güç kazandığı ve ülke risk priminin ciddi bir gerileme yaşadığı açıklandı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzine 1 lira 98 kuruş, motorine 1 lira 71 kuruş zam geldi.

Merkez Bankası, kredi kartı kullanımındaki artışı engellemek amacıyla nakit avans faiz oranını yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkardı. Yeni düzenlemeyle, kısa süreli kullanıcıların kart limitleri maaşlarının 4 katı, uzun süreli kullanıcıların ise maaş ve yan gelirlerinin 8 katı olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi 95,8 olarak belirlendi.

Halka Arzlar

Efor Çay pay başına 14,50 lira olarak halka arz oluyor.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. pay başına 30 lira olarak halka arz oluyor.

Dünya’da Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Analistlere göre, Fed'in gelecekteki hamleleri hakkındaki belirsizlikler ve banka yetkililerinin ihtiyatlı açıklamaları küresel pay piyasalarında karışık bir tablo oluştururken, Asya piyasaları ise pozitif ayrışma gösteriyor.

ABD Merkez Bankası, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in iflas planlarında zayıflıklar tespit edildiğini bildirdi.

Küresel piyasalarda, Fed'in gelecekteki adımları hakkında daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli açıklamaları nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Japonya ve ABD arasındaki yüksek getiri farkı, yen üzerinde baskı oluşturdu. Bu baskı, Japon yeninin dolar karşısında 1986'dan beri en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 84,31 dolardan alıcı buluyor.

Bu Haftanın Gündemi

1 Temmuz Pazartesi günü Almanya'nın öncü enflasyon verileri (CPI) açıklanacak.

3 Temmuz Çarşamba günü ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri ve ISM hizmetler endeksi açıklanacak. Aynı gün ABD Federal Rezerv'in (Fed) son toplantısına ait tutanaklar yayımlanacak.

3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon oranının açıklanacak.

4 Temmuz Perşembe günü ABD'nin işsizlik başvuruları verisi açıklanacak.

5 Temmuz Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri açıklanacak​.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Temmuz ayı başında dünya ekonomik görünüm güncellemesini yayımlayacak.

Uyarı Notu