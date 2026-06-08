Haftalık Finansal Bülten: 10-16 Haziran

Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek Mi?

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili aralık ayındaki düşüncelerinin değişmediğini, ara zam yapmayı planlamadıklarını net bir şekilde ifade etti.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 5'lük bir artış göstererek haftayı 10.471 seviyesinde kapattı.

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında geçtiğimiz hafta yüzde 5'lük bir artış göstererek haftayı 32,75 seviyesinde kapattı.

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasalarında, Bitcoin yüzde 5'lik bir değer kaybı yaşayarak 66.000 dolar seviyesine düştü, Ethereum ise yüzde 4'lük bir düşüş göstererek 3.500 dolar seviyesine geriledi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili aralık ayındaki düşüncelerinin değişmediğini, ara zam yapmayı planlamadıklarını ifade etti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayı için uygulanacak maksimum prim artış oranını yüzde 3,5 olarak duyurdu.

Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihinin aynı güne denk gelmesi dolayısıyla memur ve emekli maaşlarının bayram öncesinde yatırılacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi bir duyuru ise henüz yapılmadı.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara geçeceğini bildirdi.

Emekliler, Cumhurbaşkanı'ndan gelecek haberlere odaklanmış durumda. Beklentilere göre en düşük emekli maaşının yüzde 25 artışla 12 bin 500 TL'ye çıkarılması planlanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için Mayıs ayı itibarıyla beş aylık enflasyon farkı yüzde 22.72 olarak tespit edildi.

Araç sahipleri için kötü haber: motorin fiyatlarına 1 lira 34 kuruş zam geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa işlemlerine ilişkin vergi tartışmaları hakkında, "Kazançlar üzerinden vergi gündemimizde yok. Bu konuda yapılan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında konut satışları geçen yıla göre yüzde 2,4 düşüş gösterdi ve Türkiye genelinde toplam 110 bin 588 konut satıldı.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 5,5 seviyesinden yüzde 4,14'e kadar indi. 12 ay vadeli 100 bin TL kredi için toplam geri ödeme tutarı 138.984 TL oldu.

Kripto piyasalarının toplam hacmi 2,46 trilyon dolara yükseldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle kısa çalışma ödeneği şartları yeniden düzenlendi. Çalışanların bu ödenekten yararlanabilmesi için, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olmaları ve son 3 yıl içinde en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları gerekiyor.

Halka Arzlar

Yıl boyunca halka açılan 20 şirketten 8'inin hisse fiyatı halka arz fiyatının altına düşerken, 2 şirketin hisse fiyatı değişmedi. Yatırımcılar sosyal medyada tepki göstererek, halka arzların durdurulmasını istiyor.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Beklentiler doğrultusunda Fed, politika faizini değiştirmedi. Böylece, 7 toplantı arka arkaya faiz oranlarına dokunulmamış oldu. Karar metninde, enflasyon hedefine yönelik 'ılımlı' bir ilerleme olduğu vurgulandı. Yayınlanan nokta grafiği, Fed yetkililerinin 2024 sonuna kadar 1 adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklediğini gösteriyor.

ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri görülmesine rağmen, Fed'in bu yılki faiz indirimi beklentisini 3'ten 1'e indirmesi, küresel piyasalarda karışık bir tabloya yol açtı.

Mayıs ayında ABD'de enflasyon aylık olarak sabit kaldı (yüzde 0), yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve nokta grafiğinde değişiklik yapması, Asya-Pasifik piyasalarında yükselişe yol açtı.

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