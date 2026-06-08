Haftalık Finansal Bülten: 3-9 Haziran

Borsada Jose Mourinho Rüzgarı!

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasının ardından, Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri 136,80 lira ile tavan seviyesine çıktı.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 4'lük bir değer kaybı yaşayarak haftayı 10.133 seviyesinde kapattı.

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında geçtiğimiz hafta boyunca stabil bir seyir gösterdi ve haftayı 32,30 seviyesinde noktaladı.

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasalarında, Bitcoin yüzde 3'e yakın bir artış göstererek 69.796 dolara yükseldi, Ethereum ise yüzde 2,50'lik bir düşüş göstererek 3.708 dolara geriledi.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasının ardından, Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri 136,80 lira ile tavan seviyesine çıktı.

EYT kapsamındaki bireyler, geçen yıla göre daha düşük bir hızda emekli olmaya devam ediyor. 2023'te yaşlılık aylığı bağlananların sayısı 2,2 milyon iken, bu yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu rakam 162 bin oldu. Sigortalı çalışan sayısındaki düşüş, yavaşlayarak da olsa ilk çeyrekte devam etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların basılmasının gerekip gerekmediğinin teknik analizlerle değerlendirildiğini ifade etti. Bu konuda birimlerin çalışmakta olduğunu ve bir karar alındığında, bunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurulacağını da vurguladı.

TÜİK'in 3 Haziran'da açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileriyle, 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Beş aylık enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 17,32 oranında zam yapılması netleşmiş oldu.

Ocak-Nisan arasındaki enflasyon farkı, TÜİK tarafından yüzde 18,72 olarak açıklandı.

Akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikler yolda. Benzin ve motorine beklenen indirimlerin ardından, güncel fiyatlar yeniden tartışma konusu oldu. Son olarak motorin fiyatlarına 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki çalışan annelere, 0-24 ay arasındaki çocuklarının bakımı için eğitimli bakıcı desteği sunulacak. Bekâr anneler ile özel gereksinimli çocuk sahibi tam zamanlı çalışan annelere 375 Euro, yarı zamanlı çalışan annelere ise 162,50 ve 212,50 Euro destek sağlanacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun, olumsuz baz etkisi nedeniyle mayıs ayında zirve yaptığını ve bu durumun geçiş döneminin sona erdiğini gösterdiğini söyledi. Karahan, ayrıca 2023 Haziran'dan itibaren parasal sıkılaşma politikalarını uygulamaya başladıklarını ve enflasyon düşene kadar bu politikalara devam edileceğini de ekledi.

Kripto para yatırımları için on binde 4, Borsa İstanbul yatırımları için ise on binde 2 oranında işlem vergisi getirmeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir vergisi gibi bir uygulama düşünmüyor.

Bakan Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Emekli Sandığı emeklileri 10 Haziran, Bağ-Kur emeklileri 11 Haziran, SSK emeklileri ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

Nisan ayında sıfır araç satışları 20 ayın ardından ilk kez düşüşe geçti. İkinci el otomobil pazarı, 2024'ün ilk dört ayında geçen seneye oranla yüzde 15 daralma yaşandı. Ancak, yılın ikinci yarısında ikinci el pazarının kademeli olarak canlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açığın azaldığını, rezervlerin yükseldiğini ve risk göstergelerinin iyileştiğini belirterek, şu anın yatırım için uygun bir zaman olduğunu ifade etti.

Temmuz 2023'te başlatılan sıkı para politikaları sonucunda, bankacılık sektörü, bu yılın nisan sonuna kadar olan 9 aylık dönemde toplam kredi hacminde reel olarak yüzde 14,6 daralma yaşadı.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, FAST'te güvenli ödeme tutarı 2 milyon lira olarak belirlendi.

Halka Arzlar

Horoz Lojistik, 7 Haziran 2024 itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı.

Yiğit Akü 6 Haziran 2024 itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı.

Altınkılıç Gıda, 4 Haziran 2024 itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Avrupa Merkez Bankası, öngörüldüğü gibi faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek mevduat faizini yüzde 3,75'e indirdi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, mevcut tüm fonlara ek olarak Türkiye'ye 18 milyar dolar finansman sağlanacağını duyurdu.

ABD'de açıklanan ISM imalat PMI, mayısta 48,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerini karşılayamadı ve imalat sektöründeki daralmaya işaret etti.

Temiz enerji teknolojilerine yapılan yatırımların bu yıl 2 trilyon dolara ulaşarak fosil yakıt yatırımlarını ikiye katlaması bekleniyor. Total enerji yatırımları ise 3 trilyon doları aştı.

UBS, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çekti. Aynı zamanda, ortalama fiyat beklentisini yüzde 14 artışla 30,5 dolar olarak belirledi.

Suudi Arabistan'ın ham petrol fiyatlarını düşürmesine ve talep konusundaki endişelere rağmen, petrol fiyatları ikinci seansta artış kaydetti.

AMB'nin faiz indirimi hazırlığı, Asya borsalarını yukarı taşıdı. İşgücü piyasasındaki yumuşama ise Fed'in de faiz indirimi yapacağı umutlarını güçlendiriyor.

Bu Haftanın Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ay (301 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

12 Haziran’da Amerikan enflasyon verileri ve Fed faiz kararının açıklanması bekleniyor.

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