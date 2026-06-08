Haftalık Finansal Bülten: 27 Mayıs – 2 Haziran

%1,29 Faiz Oranlı Konut Kredisi

Emlak Konut GYO, İstanbul'un da dahil olduğu 16 projede 4 alternatifli bir konut indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, yüzde 1,29 faiz oranlı konut kredisi sunulacak ve vatandaşlar, bankasız ve kefilsiz olarak bu kampanyadan yararlanabilecek.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10.450 seviyesinde kapatırken Türk Lirası Amerikan Doları karşısında geçtiğimiz hafta boyunca stabil kalmayı başardı ve haftayı 32,20 seviyesinde noktaladı.

Altında geçtiğimiz hafta yatay seyir görüldü. Gram Altın haftayı 2.435 TL seviyesinde kapattı.

Kripto para piyasalarında, Bitcoin fiyatı son 1 haftada sabit kaldı ve haftayı 69.190 dolarda kapattı. Ethereum da stabil bir seyir izledi ve haftayı 3.827 dolarda kapattı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Emlak Konut GYO, İstanbul'un da dahil olduğu 16 projede 4 alternatifli bir konut indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, yüzde 1,29 faiz oranlı konut kredisi sunulacak ve vatandaşlar, bankasız ve kefilsiz olarak bu kampanyadan yararlanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 3 bin lira tutarındaki bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi ödeneceğini duyurdu. Işıkhan, "Bu konuda çalışmalarımız sürüyor ve takvimi yakında açıklayacağız" dedi.

Emekli aylığı 10 bin liranın altında olan emeklilere ilk 6 ayda yüzde 25 enflasyon farkı zammı uygulansa bile maaşları 12 bin 500 TL'yi bulmayacak. Bu nedenle, hükümet SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik zammı en düşük emekli maaşına da aynen yansıtmayı planlıyor.

Asgari ücrete ara zam konusuyla ilgili olarak Işıkhan, ekonomik göstergelerin olumlu olduğunu belirterek, "Aralık ayında ne düşünüyorsak, aynı şekilde devam ediyoruz. Enflasyon verilerimiz gayet güzel. Hiçbir ara zam planımız yok." şeklinde konuştu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarıyla ilgili olarak, 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın öngördüğü şekilde gerçekleşirse, temmuz ayında maaşların yüzde 19,59 oranında artması bekleniyor. Piyasa katılımcılarının beklentileri gerçekleşirse, bu oran yüzde 19,94 olacak. Mevcut tahminlere göre, temmuz zamlarının yüzde 19,5-20,0 aralığında olacağı öngörülüyor.

OYAK, 64'üncü Genel Kurulunu gerçekleştirerek açıkladığı yüzde 77,1'lik nema oranıyla 470 bini aşkın üyesinin yüzünü güldürdü.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını artıran düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay bitiyor, dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi ve "Enflasyonu tek haneye indirmek için zaman ve sabır lazım" diye ekledi.

Dünya genelinde brent petrolde yaşanan düşüş sayesinde Cuma günü itibarıyla benzine 1 lira 38 kuruşluk indirim uygulanarak akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi ve tabelalar güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) raporuna göre, 2024 yılı birinci çeyrekte GSYH yüzde 5,7 oranında büyüdü.

Halka Arzlar

Horoz Lojistik halka arz kapsamında 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında talep topladı. Hisseler 55 TL üzerinden halka arz edilecek.

Altınkılıç Gıda 29-30 Mayıs tarihleri arasında talep topladı. Altınkılıç Gıda kapsamında toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapılacak.

Yiğit Akü 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep topladı. Yiğit Akü’nün hisse fiyatı 34,68 TL olarak belirlendi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

FED'in faiz indirimi zamanlaması konusundaki belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın en yüksek seviyelerine ulaşması, küresel piyasalarda olumsuz etki yarattı.

IMF, Almanya'nın orta vadede artan harcama baskılarıyla karşılaşacağını ve bu ihtiyaçları karşılamak için borçlarını hafifletmeleri gerektiğini belirtti.

Visa ve Mastercard, ATM ücretlerini yapay olarak yüksek seviyede tuttukları iddiasıyla tüketiciler tarafından açılan toplu davada 197,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Goldman Sachs'ın 30 Mayıs'ta yayımladığı raporda, yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için bir geçiş yılı olacağı ifade edildi.

Tahvil getirileri dünya genelinde yükseliş gösteriyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi altı baz puan artarak yüzde 4,6117 seviyesine ulaştı.

Çarşamba günü ABD stok verileri ve OPEC+ toplantısının etkileri nedeniyle düşen petrol fiyatları, yatırımcıların arz ve talep görünümünü değerlendirmesiyle şu an yatay bir seyir izliyor.

Bu Haftanın Gündemi

TÜİK Mayıs ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 artarken 12 aylık ortalamada %47,24 artış gösterdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, mayıs ayı ihracat verilerini 3 Haziran'da İstanbul'da duyurması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

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