Haftalık Finansal Bülten: 20-26 Mayıs

TCMB Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla faiz oranlarını beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Para Politikası Kurulu, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine çekmeyi amaçlayan kararlar alacağını belirtti.

Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10.676 seviyesinde kapatırken Türk Lirası Amerikan Doları karşısında geçtiğimiz hafta boyunca stabil kalmayı başardı ve haftayı 32,24 seviyesinde noktaladı.

Geçtiğimiz hafta altında bu yılın en büyük haftalık düşüşü kaydedildi. Gram Altın haftayı 2.451 TL seviyesinde kapattı.

Kripto para piyasalarında, Bitcoin son 1 haftada yüzde 3,77 artış göstererek 68.659 dolara yükseldi, Ethereum ise yüzde 27,32 artışla 3.915 dolara çıktı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla faiz oranlarını beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Para Politikası Kurulu, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine çekmeyi amaçlayan kararlar alacağını belirtti.

Yeni emekli olacaklara sevindirici haber geldi. Nisan ve Mayıs aylarında emeklilik dilekçesi verenler, Kurban Bayramı'nda ikramiye almaya hak kazanacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli maaşlarına ara zam bekleyenlere açıklama geldi. Işıkhan, şu an için böyle bir zam planının gündemde olmadığını ifade etti.

Kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

500 TL veya 1000 TL'lik banknotların çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusu Merkez Bankası Başkanı'na yöneltildi. Fatih Karahan, "İhtiyaç duyulursa gerekli adımları atarız. Bu konuda düzenleme yetkisi BDDK'dadır" şeklinde yanıt verdi.

6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın tahminlerine uyarsa, Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yüzde 19,59 zam yapılacak. Piyasa beklentilerine göre bu oran yüzde 19,94 olabilir. Tahminler, zammın yüzde 19,5 ile 20 arasında olacağını gösteriyor.

6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahminlerine uygun gerçekleşirse, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise Temmuz'da yüzde 25 zam yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu tanıtımında vatandaşların borsayı oyun alanı gibi görmemesi gerektiğini, borsanın yatırım yapılan bir platform olduğunu ve kararların analize dayalı değerlendirmelerle alınması gerektiğini vurguladı.

Halkbank, esnaf kredileri faiz oranlarının 1 Mayıs'tan itibaren güncellendiğini ancak bu değişikliğin geçmişe yönelik uygulanmayacağını duyurdu.

Halka Arzlar

Bu hafta işlem görmeye başlayan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arzına 1.956.272 kişi katıldı. Eşit dağıtım yöntemiyle kişi başına 10 lot verildi.

Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında halka arz talepleri topladı.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ. 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz talepleri topladı.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Petrol, Çarşamba günü Fed'in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutabileceği endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde kapandıktan sonra düşmeye devam etti.

Fed tutanakları, bazı yetkililerin gerektiğinde faiz oranlarını artırmaya hazır olduğunu gösterdi.

Kuzey Kıbrıs’ta 1 Mayıs 2024 itibarıyla asgari ücret miktarı net olarak 29 bin 640 TL, brüt olarak 34 bin 70 TL olarak belirlendi.

Küresel piyasalar, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair düşüncelerle pozitif yönde seyrediyor. Yapay zekâ öncüsü Nvidia'nın beklenen finansal sonuçları da yatırımcıların odağında olamaya devam ediyor.

Bank of America, yıl sonunda dolar/TL kurunu 38 seviyesinde beklediğini açıkladı.

Asya piyasaları, Fed yetkililerinin enflasyonun kalıcılığına dair endişelerini ortaya koyan tutanakların ardından karışık seyretti. Üyelerin olası faiz indirimlerine karşı çekingen olduğu görüldü.

Bu Haftanın Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini paylaşacak.

Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" paneli, Polonya ve Macaristan Merkez Bankası eski başkanlarının katılımıyla Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenecek.

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