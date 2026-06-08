Haftalık Finansal Bülten: 13-19 Mayıs

%0 Faizli TOGG Kredisi

TOGG’un T10X V2 modeli için Nisan ayında başlatılan %0 faizli kredi kampanyası Mayıs ayının sonuna kadar uzatıldı. 1.823.000 TL'lik aracı almak isteyenler 800.000 TL krediyi faizsiz olarak 12 ayda geri ödeyebilecekler.

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Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 5,84’lik bir yükseliş göstererek haftayı 10.643,58 seviyesinde kapattı.

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında geçtiğimiz hafta boyunca stabil kalmayı başardı ve haftayı 32,20 seviyesinde noktaladı.

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasalarında, Bitcoin yüzde 8,70 artış göstererek 66.724 dolara yükseldi, Ethereum ise yüzde 5,91 artışla 3.087 dolara çıktı.

Türkiye’de Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

TOGG’un T10X V2 modeli için Nisan ayında başlatılan TOGG %0 faizli kredi kampanyası Mayıs ayının sonuna kadar uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili gelen verilerin oldukça olumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, asgari ücrette ara zam yapmanın şu an için gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde gerilediğini ve yeniden dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin iyileştiğini ve iyileşmenin süreceğini vurgulayan Şimşek, kredi risk priminin düştüğünü ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisindeki iyileşmeyi fark ederek not artışına gittiğini söyledi.

Emekli maaş zammı için geri sayım devam ederken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş hesaplamaları başladı. Temmuz ayında açıklanacak zam oranında, 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bunun yanı sıra, emeklilere refah payı verilmesi konusu da gündeme geldi ve tartışılmaya devam ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış ürünlerin aynı fiyattan satılmasına yönelik kararını uygulamaya koydu. Bu düzenleme ile birlikte, 13 bin bayide akaryakıt fiyatları güncellendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf paketini açıkladı. Paket, taşıt kullanımı, kamu istihdamı ve bina harcamaları gibi alanlarda tasarruf tedbirleri içeriyor. Bu düzenlemelerle kamuda israfın önlenmesi ve mali disiplinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, esnaf kefalet kredilerinin faiz oranlarının yüzde 100'e kadar artırıldığını açıkladı. Bu artış, mevcut krediler de dahil olmak üzere, hâlihazırda ödemesi devam eden tüm esnaf kredilerini de kapsayacak.

Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Halka Arzlar

Halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak açıklayan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kişi başına 12 lot dağıtımı gerçekleştirdi. 16 Mayıs 2024 tarihinde borsada yerini alan şirket, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Koç Metalurji A.Ş.'nin halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 2.633.984 yatırımcı katıldı ve kişi başına 697 TL değerinde 34 lot dağıtımı yapıldı. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih henüz belirlenmedi.

Dünyada Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

ABD'de Nisan ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,4 arttı. TÜFE verisinin açıklanmasının ardından, S&P 500 endeksi bu yıl 23. kez yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, hisse senetleri global çapta yükselişe geçti.15 Mayıs’ta endeks 5.300 puanın üzerinde kapattı.

ABD’nin enflasyon verileriyle rekor seviyelere ulaşmasının ardından, Asya-Pasifik piyasaları 16 Mayıs günü yükseliş gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 0,8 seviyesinde sabit tutarken, gelecek yıl için bu beklentiyi yüzde 1,4'e düşürdü.

Bu Haftanın Gündemi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan ayında faiz oranını yüzde 50'de sabit tutma kararı almıştı. Mayıs ayı faiz kararının belirleneceği toplantı ise 23 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

24 Mayıs'ta ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisi açıklanacak.

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