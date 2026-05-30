Aylık Finansal Bülten: Mayıs 2026

Vergi Borçları 72 Aya Kadar Taksitlendirilebilecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, vergi düzenlemelerini de içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni kabul etti. Buna göre, borcun zamanında ödenmesi veya haciz işlemleri nedeniyle borçlunun zor duruma düşmesi halinde, yazılı talep ve teminat gösterilmesi şartıyla kamu alacakları 72 ayı geçmemek üzere faiz uygulanarak ertelenebilecek.

Mayıs Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, mayıs ayına 14.369 puan seviyesinden başladı. 21 Mayıs tarihinde 13.163 puan ile ayın en düşük seviyesini gören endeks, dönemi 13.662 puandan kapattı.

Dolar/TL kuru, mayıs ayına 45,15 seviyesinden başladı. Ay boyunca genel olarak yükseliş eğilimi gösteren kur, dönemi 45,90 seviyesinde tamamladı.

Gram altın, mayıs ayına 6.668 TL seviyesinden başladı. 7 Mayıs 2026 tarihinde 6.912 TL ile ayın en yüksek seviyesini, 20 Mayıs 2026 tarihinde ise 6.560 TL ile ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın, dönemi 6.718 TL seviyesinden kapattı.

Bitcoin, mayıs ayına 76.486 dolar seviyesinden başladı. 6 Mayıs 2026 tarihinde 82.499 dolar ile ayın zirvesini test eden Bitcoin, dönemi 73.704 dolar seviyesinde tamamladı.

Ethereum, mayıs ayına 2.264 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir seyir izleyen Ethereum, dönemi 2.031 dolar seviyesinden kapattı.

Türkiye’de Mayıs Ayında Neler Oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, vergi düzenlemelerini de içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni kabul etti. Buna göre, borcun zamanında ödenmesi veya haciz işlemleri nedeniyle borçlunun zor duruma düşmesi halinde, yazılı talep ve teminat gösterilmesi şartıyla kamu alacakları 72 ayı geçmemek üzere faiz uygulanarak ertelenebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen vergi düzenlemesiyle kamu alacaklarının tecilinde yeni kurallar getirildi. Buna göre, toplam borcu 1 milyon lirayı aşmayan amme borçlularından teminat istenmeyecek. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise teminat, 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı kadar olacak. Cumhurbaşkanı, bu tutarları 10 katına kadar artırma veya azaltma yetkisine sahip olacak.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na eklenen hükümle yurt dışı kazançlarına yönelik gelir vergisi istisnasından yararlananların veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak.

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenecek düzenlemeyle, son 3 yılda Türkiye’de ikamet ve vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin Türkiye’ye yerleştikten sonra yurt dışı kazanç ve iratları 20 yıl süreyle gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu gelirler için beyanname verilmeyecek olup, başka gelirlerle birlikte beyan edilse de hesaplamaya dahil edilmeyecek. Yurt dışında ödenen vergiler ise Türkiye’de mahsup edilemeyecek. Şartların sonradan sağlanmadığının tespiti halinde vergiler gecikme ve cezai hükümlerle tahsil edilecek; uygulamaya ilişkin detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Goldman Sachs, jeopolitik gerilimler ve yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için yıl sonu politika faizi tahminini %30’dan %35’e yükseltti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜFE ile indirgendiğinde, nisanda en yüksek aylık reel getiri %3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşirken; altın, dolar ve euro yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi mayısta %0,8 artışla 97,2’ye yükselerek Temmuz 2025’ten bu yana gördüğü en düşük seviyeden yukarı yönlü hareket etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi’ne göre endeks, nisandaki 85,5 seviyesinden mayısta %0,3 artarak 85,8’e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, rezervlerde 100 milyar doların üzerinde artış sağlandığını ve bir dönem 143 milyar dolara ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin sıfıra yaklaştığını belirtti. Ayrıca fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade eden Karahan, bu sürecin dezenflasyonu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden destekleyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ara hedeflerinin 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 olarak güncellendiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi’nin yılın ilk çeyreğinde %7,7 artış gösterdiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2026 yılının nisan ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık %1,8 artışla 223,4 seviyesine yükselirken, konut fiyatları yıllık bazda nominal %26,6 arttı. Aynı dönemde yeni kiracı kira endeksi ise yıllık bazda %31,7 artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe gelirleri nisanda 1 trilyon 186 milyar 164 milyon lira olurken, bütçe giderleri 1 trilyon 524 milyar 891 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu ilerlediğini belirterek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk dört ayında 536 milyar lira iyileştiğini açıkladı. Şimşek, geçen yıl ocak-nisan döneminde %142 olan iç borç çevirme oranının ise bu yıl %82’ye gerilediğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıkların terör finansmanı açısından yeni riskler oluşturduğunu belirterek yüksek risk nedeniyle kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını ifade etti.

Kurban Bayramı öncesinde 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında emekli bireylerin hesabına yatırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı arefesi ve idari izin nedeniyle 2026 Nisan dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresini 3 Haziran 2026’ya, bu kapsamda oluşan prim ödemelerinin son tarihini ise 5 Haziran 2026’ya erteledi.

TOKİ, “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik belediye projelerinin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı (YADES 2026) için başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

SGK, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldığını açıkladı. Kurum, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için ek 8 haftalık ödemenin başvuruya gerek olmadan otomatik yapılacağını bildirdi.

Site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemeyle aidat ve yönetim kararlarında yetkinin kat maliklerine geçtiğini, yönetim planı değişikliği için ise 3’te 2 çoğunluk şartı getirildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ait doğum yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üzerinde konut, iş yeri ya da ahır bulunan en fazla bin metrekarelik Hazine arazilerinin hak sahiplerine satılacağını açıkladı. Bu arazilerin, rayiç bedelin yarısı üzerinden peşin ya da 5 yıla kadar faizsiz taksitle alınabileceği belirtildi. Düzenlemeyle afetzedelere uygun koşullarda mülkiyet hakkı sağlanırken, kullanılan kredilerin geri ödenmesinin de güvence altına alınması hedefleniyor.

Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %4,18 oranında artarken, yıllık enflasyon %32,37 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), aylık bazda %3,17; yıllık bazda ise %28,59 oranında artış gösterdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağına ilişkin tedbirlerin 26 Mayıs 2026 seans sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Mayıs Ayının Halka Arzları

13-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., hisse başına 45,00 TL sabit fiyat ile toplamda 52.000.000 lot dağıttı. Şirket, 22 Mayıs 2026 tarihinde EKDMR kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Halka arz hakkında detaylara ulaşmak ve güncel halka arzları takip etmek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Mayıs Ayında Neler Oldu?

ABD’de üretici fiyatları Nisan 2026’da aylık bazda %1,4 artarak Mart 2022’den bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

ABD’de Tüketici Güveni endeksi, mayıs ayında 44,80’e gerileyerek düşüş kaydetti.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, kripto para sektörüne yönelik “CLARITY” (Netlik) Yasası’nı 9’a karşı 15 oyla kabul etti. Komite görüşmelerinde, kripto varlıkların yasa dışı kullanımının önlenmesi ve siyasetçilerin bu alandaki çıkar çatışmalarına ilişkin etik düzenlemeler üzerinde çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

ABD’de hanehalkı borcu 2026’nın ilk çeyreğinde %0,1 artarak 18,8 trilyon dolara yükseldi. Borç kalemleri içinde en büyük payı ise 13,19 trilyon dolarla konut kredileri oluşturdu.

İngiltere'de yıllık enflasyon nisan ayında %3,3 seviyesinden %2,8 seviyesine geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %1,2, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise %2,8 oranında artış gösterdi.

Almanya'daki yıllık enflasyon oranı, nisan ayında yıllık bazda %2,9 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Nisan 2026’da %3,0 olarak gerçekleşti.

Çin’de gösterge faiz niteliğindeki 1 ve 5 yıllık Kredi Faiz Oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık LPR’yi %3; 5 yıllık LPR’yi ise %3,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Morgan Stanley, güçlü ihracat performansını gerekçe göstererek Çin ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini %4,7’den %4,8’e yükseltti.

Hırvatistan, Avrupa Birliği’nin “Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)” ortak savunma finansman programı kapsamında 1,7 milyar euro tutarında savunma kredisi anlaşmasına imza attı.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE), sektörün baskıları sonrası stablecoin düzenlemelerinde planlanan bazı kısıtlamaları gevşetmeye hazırlandığı bildirildi.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.