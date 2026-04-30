Aylık Finansal Bülten: Nisan 2026

Taşınmaz Alım Satımlarında Elden Ödeme Dönemi Sona Erdi!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre taşınmaz alım satımlarında elden ödeme dönemi sona erdi. 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ilgili ödemelerin, yetkili finans kuruluşları aracılığıyla oluşturulan ödeme sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi.

Nisan Ayı Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, nisan ayına 12.937 puandan başlangıç yaptı. Ay genelinde yukarı yönlü bir seyir izleyen endeks, 30 Nisan 2026 tarihinde 14.442 puan ile kapanış gerçekleştirdi.

Dolar/TL kuru, nisan ayına 44,45 seviyesinden başladı. Ay boyunca istikrarlı bir yükseliş eğilimi sergileyen kur, dönemi 45,15 seviyesinde tamamladı.

Gram altın, nisan ayına 6.883 TL seviyesinden başladı. Dönem boyunca dalgalı bir seyir izleyen gram altın, 30 Nisan 2026 tarihinde 6.686 TL ile kapanış göstererek aylık bazda değer kaybını teyit etti.

Bitcoin, nisan ayına 68.216 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. 22 Nisan 2026 tarihinde 79.506 dolar ile ayın zirvesini test eden Bitcoin, 76.385 dolar ile dönemi tamamladı.

Ethereum, nisan ayına 2.100 dolar seviyesinden başladı. Ay boyunca dalgalı bir görünüm sergileyen Ethereum, dönem sonunda 2.261 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirerek sınırlı da olsa değer artışı kaydetti.

Türkiye’de Nisan Ayında Neler Oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre taşınmaz alım satımlarında elden ödeme dönemi sona erdi. 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ilgili ödemelerin, yetkili finans kuruluşları aracılığıyla oluşturulan ödeme sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini %37 seviyesinde sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre KFE, mart ayında bir önceki aya kıyasla %2 oranında artarak 219,7 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı. Buna göre YKKE, mart ayında bir önceki aya kıyasla %2 yükseldi. Bu yükseliş reel olarak %2,7, nominal olarak %34,4 oranına karşılık geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılına ilişkin bilançosunu açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan verilere göre banka, gelişmiş ülke merkez bankalarıyla benzer şekilde yılı 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira zararla kapatırken, toplam aktifleri 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira, altın mevcudu 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira ve ihtiyat akçesi 334 milyon 168 bin 579 lira olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın 9 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen genel kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının kredi kullanımına yönelik sınırlama ikinci derece akrabaları da kapsayacak şekilde genişletildi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında halihazırda yönetim kurulu üyeleri, eşleri ve velayet altındaki çocuklarının kredi kullanımı aylık net ücretin 5 katı, çek karnesi ve kredi kartı kullanımı ise 3 katı ile sınırlandırıldı.

Kredi Garanti Fonu, Türkiye’de çiftçiler ve tarımsal işletmelerin finansmana erişimini artırmak amacıyla European Fund for Southeast Europe (EFSE) ile sürdürülebilir tarıma yönelik yeni bir kefalet programı geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında EFSE’nin, Türkiye’de bankalar aracılığıyla yaklaşık 100 milyon Euroluk kaynağı “yeşil liste” kriterlerine uygun şekilde tarım işletmelerine sunması planlanıyor.

Türk Eximbank, kadın girişimci firmalar ve depremzede işletmelerde kullandırılmak amacıyla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ile 10 ay vadeli olmak üzere 100 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinde değişiklik öngören düzenlemelerin ertelendiğine yönelik haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmadığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun mart ayına ilişkin “Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları” verilerine göre aylık bazda en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı mevduat faizi (brüt) oldu. Bu kapsamda mevduat faizi Yİ-ÜFE’ye göre %0,72, TÜFE’ye göre ise %1,08 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %1,94 oranında artarken, yıllık enflasyon %30,87 olarak gerçekleşti.

Mart ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), aylık bazda %2,30; yıllık bazda ise %28,08 oranında artış gösterdi.

Türkiye’nin 327 baz puana kadar yükselen 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD-İran görüşmelerinin ardından gerileme kaydetti. Buna göre 230,4 baz puana kadar gerileyen CDS, 27 Şubat 2026’dan beri en düşük seviyesini kaydetti.

Fitch Ratings, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “BB-” olarak teyit ettiğini ve kredi notu görünümünü “pozitif”ten “durağan”a çevirdiğini açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekonomik Güven Endeksi, nisan ayında %1,5 oranında azalarak 96,4 oldu. Açıklanan bu veriler, Temmuz 2025’ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.

4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla elektriğe zam getirildi. Bu kapsamda alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektörü abonelerine %17,5, mesken abonelerine %25; orta gerilimden bağlı sanayi abonelerine %5,8, tarımsal faaliyetler abonelerine ise %24,8 oranında artış uygulanacak. Yapılan zamların ardından aylık 100 kWh elektrik üreten mesken abonesi yaklaşık 324 TL ödeyecek.

4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğalgaza zam getirildi. Buna göre konut tüketicilerine yaklaşık %25 oranında zam yapılırken sanayi tüketicilerine ortalama %18,61, elektrik üretim santrallerine ise ortalama %19,42 zam yapıldı. Ayrıca aynı dönemde konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçiş yapıldı.

Nisan ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanacak zam tavan oranı %32,82 olarak belirlendi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 200 gram ekmek fiyatının 17,5 TL’ye, 230 gram ekmek fiyatının ise 20 TL’ye çıktığını açıkladı. Buna göre ekmeğe %16,7 oranında zam yapılmış oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle 17 Nisan 2026 - 30 Haziran 2026 tarih aralığını kapsayan bedelli askerlik ücreti 416.361,30 TL’ye yükseldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nda önemli değişikliklere gidildi. Buna göre Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ödenmiş sermayeye katılım eşiği %20 olarak belirlenirken, yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazançlarda bu oranda paya sahip olan mükellefler için indirim oranının %100 olarak uygulanacağı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da önemli değişikliklere gidildi. Yurt dışı iştiraklerin ödenmiş sermayesinin en az %20’sine sahip olunması halinde istisna oranı %80 olarak belirlenirken, belirli kazanç türleri için %100 indirim imkanı da tanındı.

2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyanname ödemeleri 1 Nisan 2026 tarihinde başlarken, mükelleflerin beyanname verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri 30 Nisan 2026 Perşembe günü sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye gelecek uzun vadeli sermayeye yönelik vergi düzenlemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kanun çıkarılacağını belirtti. Kanun kapsamında yurt dışı kaynaklı gelirlerin 20 yıl boyunca vergiden muaf tutulmasının planlandığını, yurt içi faaliyetlerden elde edilen gelirlerin ise mevcut hükümler çerçevesinde vergilendirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı​​​​​​​, "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesine ilişkin başvuruların başladığını açıkladı. 2026-2028 dönemini kapsayan program çerçevesinde, 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere uygun koşullarda verileceği belirtilirken gençler ve kadınlar başta olmak üzere birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeleri, engelliler, şehit yakınları ve gazilere öncelik tanınacağı aktarıldı. Öte yandan üreticilere hayvanların bakım ve beslenme giderlerinin karşılanması için yıllık toplamda 180.000 TL’ye kadar destek sağlanacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile kadın çalışanların doğum izni süresini 24 haftaya çıkardıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin “enerjide merkez ülke” olma hedefi kapsamında İstanbul’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile TotalEnergies arasında stratejik bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 15 Nisan 2026 valörlü ve 12 Nisan 2028 itfa tarihli, 24 milyar 118 milyon 800 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1 Nisan 2026 tarihli duyurusunda, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 44 ilde toplam 338 arsayı açık artırma yöntemiyle satacağını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasak ve ilgili tedbirlerin 8 Mayıs seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin sermaye artırımına onay verdiğini açıkladı.

Nisan Ayının Halka Arzları

1-3 Nisan 2026 tarihleri arasında halka arz edilen Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., hisse başına 21,10 TL sabit fiyat ile toplamda 176.000.000 lot dağıttı. Şirket, 9 Nisan 2026 tarihinde AAGYO kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

7 Nisan 2026 tarihinde QNB Bank A.Ş.’nin kısmi bölünmesi ile oluşturulan Enpara Bank A.Ş. halka arz edildi. Şirket, ENPRA kodu ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) üzerinden işlem görmeye başladı. Klasik halka arzdan farklı olarak, QNBTR hissedarlarına 1'e 3,75 oranında hisse dağıtımı yapıldı ve sabit fiyat yerine piyasa dengesiyle fiyat oluştu.

Halka arz hakkında detaylara ulaşmak ve güncel halka arzları takip etmek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Nisan Ayında Neler Oldu?

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %4 oranında artış göstererek beklentilerin altında kaldı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP), 20 Nisan 2026 tarihinden itibaren gümrük vergisi iadesi talebi olan ithalatçıların başvuru yapabileceğini duyurdu.

ABD’de tüketici güveni, nisan ayında 92,2'den 92,8'e yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak %14,50 seviyesine düşürdü. Buna göre 50 baz puanlık indirim yapılmış oldu.

Japonya Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, politika faizini %0,75 seviyesinde sabit tuttu.

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini üst üste yedinci toplantıda da değiştirmedi. Buna göre gösterge niteliğindeki 7 günlük repo faizi, beklentilere paralel olarak %2,50’de sabit bırakıldı.

İngiltere'de yıllık enflasyon mart ayında %3,3 seviyesinde gerçekleşti.

Çin Merkez Bankası, gösterge niteliğindeki 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gitmedi. Buna göre, 1 yıllık kredi faiz oranı %3, 5 yıllık kredi faiz oranı ise %3,5 seviyesinde sabit bırakıldı.

Çin Merkez Bankası, bankacılık sistemindeki likidite fazlasını kontrol altına almak amacıyla Orta Vadeli Borç Verme İmkanı (MLF) kapsamında yaklaşık 29 milyar dolarlık net likidite çekişi yaptı. Bu işlem, Şubat 2025’ten bu yana bu araçla gerçekleştirilen ilk net çekiş olarak kayıtlara geçti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ÜFE, mart ayında bir önceki yıla kıyasla %0,5 arttı. Öte yandan ÜFE, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %0,6 oranında geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün günlük ham petrol üretimi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle mart ayında bir önceki aya göre 7 milyon 878 bin varil azalarak 20 milyon 788 bin varile geriledi. Bu düşüş 1980’lerden bu yana en hızlı daralma olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın enflasyon oranı, mart ayında %2,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Ocak 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, mart ayında %2,6 seviyesine yükselerek yukarı yönlü revize edildi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Wunsch, İran savaşının uzaması halinde faiz oranlarının birkaç kez artırılabileceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankasının, nisan ayına ilişkin Banka Kredi Anketi’ne göre Euro Bölgesi bankaları yılın ilk çeyreğinde şirketlere yönelik kredi standartlarını beklenenden daha fazla sıkılaştırdı. Bu sıkılaşma 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, şirket kredi talebi hafif geriledi, konut kredisi talebi yatay seyretti, tüketici kredisi talebi ise sert bir düşüş yaşadı.

Uyarı Notu

Raporda yer alan bilgiler TeklifimGelsin tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Paylaşılan haberler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bültene dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu kişiye aittir. Bu sonuçlardan dolayı https://teklifimgelsin.com ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.