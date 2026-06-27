Aylık Finansal Bülten: Haziran 2026

TOBB Nefes Kredisi’nde Yeni Dönem Başladı!

TOBB Nefes Kredisi’nin yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 itibarıyla başladı. Kredide 24 aya kadar olan vadelerde yıllık %36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık %34 faiz uygulanacağı; kredinin 6 ay anapara ödemesiz, azami 48 ay vadeli ve firma başına en fazla 3 milyon TL limitli olarak sunulacağı açıklandı.

Türkiye’de Haziran Ayında Neler Oldu?

TOBB Nefes Kredisi’nin yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 itibarıyla başladı. Kredide 24 aya kadar olan vadelerde yıllık %36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık %34 faiz uygulanacağı; kredinin 6 ay anapara ödemesiz, azami 48 ay vadeli ve firma başına en fazla 3 milyon TL limitli olarak sunulacağı açıklandı. Detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçları ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımladı. Düzenlemeye göre ilk taksit 31 Ağustos 2026’ya kadar ödendiği takdirde borçlar için başlatılan haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılabilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesine imkan tanındı. Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar da aynı tarihe kadar beyan edilebilecek.

Yurt içi ve yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından oluşan varlık bildirimleri üzerinden %5 oranında vergi alınacak. Ancak bu varlıkların belirli vadeli hesaplarda, devlet iç borçlanma senetlerinde, kira sertifikalarında veya girişim sermayesi yatırım fonlarında tutulacağının taahhüt edilmesi halinde vergi oranı, taahhüt süresine bağlı olarak %0 ila %4 arasında uygulanacak.

Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen "Yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için vergi istisnası" başlıklı düzenlemeyle, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl süreyle gelir vergisinden istisna tutulacak.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na "nitelikli hizmet merkezi" tanımı eklendi. Buna göre, en az üç farklı ülkede faaliyet gösteren ilişkili şirketlere hizmet sunan ve yıllık hasılatının en az %80'ini yurt dışındaki grup şirketlerinden elde eden sermaye şirketleri bu kapsamda değerlendirilecek.

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personele gelir vergisi istisnası getirildi. Buna göre, bu merkezlerde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak; belirli endüstri bölgeleri ile İstanbul Finans Merkezinde bu sınır beş kat olarak uygulanacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin yine yurt dışında satılmasından veya bu işlemlere aracılık edilmesinden elde edilen kazançların %95'i kurum kazancından düşülebilecek. Belirli endüstri bölgeleri ve İstanbul Finans Merkezi'nde bu oran %100 olarak uygulanacak.

Sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyeti yürüten kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile zirai üretim kazançları için kurumlar vergisi oranı %12,5 olarak belirlendi.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na eklenen düzenleme ile gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin istisna süresi içinde veraset yoluyla edindikleri mallarda vergi oranı %1 olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde çeşitli değişiklikler yapıldı. Düzenlemeyle, Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği mazbut vakıflara ilişkin ifadeler güncellenirken, bazı ibareler de “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirildi.

Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle, kamu yararı nedeniyle kamulaştırılan taşınmazların devri KDV’den istisna tutuldu. Bu kapsamda yüklenilen KDV’nin indirim hesaplarından çıkarılarak gider veya maliyet olarak dikkate alınacağı belirtildi. Ayrıca ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin KDV iade süreçlerinde bazı teknik düzenlemeler yapılarak, vergi iadesi uygulamalarının daha net esaslara bağlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları tarafından işletilen bazı sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarının KDV istisnasına ilişkin uygulamada değişikliğe gidildi. Buna göre, bu kurumlar tarafından işletilen tesislerin teslim ve hizmetleri 1 Ocak 2027’den itibaren genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacak. Ancak aynı kuruluşların doğrudan muafiyet tanınan vakıflarca işletilmesi halinde istisna devam edecek.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi sistemi ve çeşitli alanlarda önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda engellilik oranı %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler için elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden tespit ederek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94’ten %29,14’e yükselirken, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82’den %23,81’e geriledi, Haziran ayı TÜFE artış beklentisi ise %1,52’den %1,36’ya düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre Mayıs ayında TÜFE, aylık bazda %1,71 artarken, yıllık enflasyon %32,61’e yükseldi. Aynı dönemde Yİ-ÜFE aylık bazda %2,75, yıllık bazda ise %28,93 oranında artış gösterdi.

Mayıs ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanacak zam tavan oranı %32,24 olarak belirlendi.

Mayıs ayında en yüksek aylık reel getiri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %1,38 ile mevduat faizinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2026 yılının mayıs ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık bazda %1,7 artarak 227,1 seviyesine yükselirken, endeks yıllık bazda nominal olarak %24,5 arttı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 büyüme beklentisini %3,3’ten %3,1’e düşürürken, 2027 yılı büyüme tahminini %3,8 olarak korudu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasak ve tedbirlerin 26 Haziran seans sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin de ortakları arasında yer aldığı Dost Katılım Bankası için kuruluş izni verildi.

C-SUV segmentindeki yerli üretim Renault Boreal, Türkiye’de 2 milyon 194 bin TL’den başlayan lansman fiyatıyla satışa çıktı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle söz konusu pasaport sahiplerinin her 180 günlük dönemde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebileceği belirtildi.

Haziran Ayında Açıklanan Halka Arzlar

23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., hisse başına 40,00 TL sabit fiyat ile halka arz edildi. Şirket, BETAE kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görecek.

(Orzax) Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş., 29-30 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerinde hisse başına 69,00 TL sabit fiyat ile halka açılacak. Şirket, ORZAX kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş., 30 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerinde hisse başına 15,00 TL sabit fiyat ile halka açılacak. Şirket, SOHOE kodu ile Ana Pazar’da işlem görecek.

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş., 1-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında hisse başına 20,90 TL sabit fiyat ile halka açılacak. Şirket, ISVEA kodu ile Ana Pazar’da işlem görecek.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş., 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde hisse başına 9,20 TL sabit fiyat ile halka açılacak. Şirket, GOLDA kodu ile Ana Pazar’da işlem görecek.

SPK, (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.’nin halka arzına onay verdiğini açıkladı.

Halka arz hakkında detaylara ulaşmak ve güncel halka arzları takip etmek için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Dünyada Haziran Ayında Neler Oldu?

Avrupa Birliği ile ABD arasında varılan ticaret anlaşması kapsamında, AB'nin ABD'ye ihracatında uygulanacak gümrük vergisi %15 ile sınırlandırılırken; buna karşılık ABD menşeli sanayi ürünleri ile belirli tarım ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin kaldırılması öngörülüyor.

Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az %10 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. %10 ile %12,5 arasında değişmesi beklenen tarifelerin uygulanacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu bildirildi.

ABD yönetimi, biçerdöver ve hasat makineleri gibi tarım ekipmanlarına uygulanan gümrük vergisi oranını %25’ten %15’e düşürme kararı aldı.

ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziran ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 48,9 seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi tarafından yayımlanan Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayıs ayında %3,5'e geriledi.

ABD’de üretici enflasyonu mayıs ayında aylık %1,1, yıllık %6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Çekirdek ÜFE ise aylık %0,4 ve yıllık %4,9 artışla tahminlerin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin cari işlemler açığı yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %2,6 artarak 226,8 milyar dolara yükseldi.

ABD'li varlık yönetim şirketi Blackstone, artan çıkış talepleri nedeniyle özel kredi fonundan para çekme işlemlerine yönelik %5’lik limit uygulamasını devreye aldı.

Avrupa Merkez Bankası tüm politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa giderek mevduat faizini %2,25’e, ana refinansman faizini %2,40’a, gecelik borç verme faizini ise %2,65’e yükseltti.

Bazı ekonomistler, İran ile yürütülen barış görüşmelerinde sağlanan ilerlemeyi dikkate alarak Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz artışına yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Avrupa Merkez Bankası’nın aylık anketine göre, tüketicilerin Euro Bölgesi’ne ilişkin enflasyon beklentisi mayıs ayında %3,5 seviyesinde ölçüldü.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi’nin 2026 büyüme tahminini %0,9’a, 2027 büyüme tahminini ise %1,2’ye düşürdü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), haziran ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %3,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek %14,25 seviyesine düşürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayıs ayında yıllık bazda %3,9 artarak Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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