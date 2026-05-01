1.000 TL Kazanma Fırsatı!

Kampanya sadece bu alandan başvuran kullanıcılar için geçerlidir.
Kampanya 31.05.2026 tarihine kadar geçerlidir.
TG Para ödülünü kazanabilmek için Akbank Serbest Plus Hesap açma adımlarının hepsini tamamlaman gerekmektedir.
Daha önce "Akbank Müşterisi Ol, 50.000 TG Para Kazan" kampanyasından faydalananan kullanıcılar, bu kampanyadan faydalandığında 500 TL değerinde 50.000 TG Para kazanacaktır. Akbank'ın iki kampanyasına da katılan kullanıcılar maksimum 1.000 TL değerinde 100.000 TG Para kazanabilir.
Kampanya yeni müşteri olanlar için geçerlidir.
Kazanılan TG Paralar her hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır. TG Para ödülün hesabına tanımlandığında tarafına bildirim ve SMS iletilecektir.
Perşembe günü 17:00'ye kadar yapılan başvurular için TG Para tanımlaması aynı hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır.
Perşembe günü 17:00'den sonra yapılan başvuruların ödül tanımlaması bir sonraki hafta Cuma günü yapılacaktır.
Serbest Plus Hesap ile vade beklemeden para yatırıp çekebilir, 10.000 TL ve üzeri birikimlerini yüksek faiz oranlarıyla değerlendirebilirsin.
Serbest Plus Hesap’a iş günlerinde saat 17.00’ye kadar para ekleyerek hemen faiz kazanmaya başlayabilirsin. Ancak 17.00’den sonra ve tatil günlerinde yatırılan tutarlar ertesi iş günü faiz almaya başlar.
Serbest Plus Hesap bakiyesinin %10’una karşılık gelen tutar vadesiz hesapta tutulur ve bu tutara faiz işletilmez. Faiz işletilmeyecek bakiye üst sınırı 500.000 TL’dir.
Serbest Plus Hesap gecelik faiz kazandıran, vadesiz bakiye tutma koşulu ile çalışan bir tasarruf hesabıdır.