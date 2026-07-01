100.000 TG Para Kazan!

Kampanya sadece bu alandan başvuran kullanıcılar için geçerlidir.
Kampanya 31.07.2026 tarihine kadar geçerlidir.
TG Para ödülünü kazanabilmek için Fibabanka Kiraz Hesap açma adımlarının hepsini tamamlamanız gerekmektedir.
Kampanya ilk kez Fibabanka Kiraz Hesap açacak kullanıcılar için geçerlidir.
Kazanılan TG Paralar her hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır. TG Para ödülün hesabına tanımlandığında tarafına bildirim ve SMS iletilecektir.
Perşembe günü 17:00'ye kadar yapılan başvurular için TG Para tanımlaması aynı hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır.
Perşembe günü 17:00'den sonra yapılan başvuruların ödül tanımlaması bir sonraki hafta Cuma günü yapılacaktır.
Görüntülü Bankacılıkla kolayca müşteri ol ve Kiraz Hesap'ını aç, TL Kiraz Hesap’ta %45 Hoş Geldin Faizi’ne ek, Fonlu Kiraz ile aynı gün +%2 ek faiz kazan. Toplamda %47'ye varan günlük faiz kazanmaya anında başla. Üstelik Ekstra Kazan avantajıyla bir sonraki ay +%2,5'a varan ek faiz fırsatından da yararlanabilirsin.
Kiraz Hesap; vadesiz hesabın özgürlüğü ile vadeli hesabın kazancını bir araya getiren, günlük faiz kazandıran esnek bir hesap türüdür. Bankacılık ve yatırım işlemlerini vade sonunu beklemeden özgürce gerçekleştirebilir, aynı anda birikimlerini değerlendirmeye devam edebilirsin. Üstelik TL Kiraz Hesap’ta yaptığın işlemlerle ek faiz kazanabilir, faizini sen belirleyebilirsin. Kiraz Hesap; TL, USD, EUR, GBP, Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) cinsinden açılabilirsin. Kiraz Hesap, gecelik faiz avantajı sunar, ek faiz avantajı sadece TL Kiraz Hesaplar için geçerlidir.
TL, USD, EUR, GBP, Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) para birimlerinden açabileceğin Kiraz Hesap’ta birikimlerin gecelik vadeli mevduatta günden güne değerlenir. Ek faiz kazanımı yalnızca TL Kiraz Hesaplar için geçerlidir.
Fibabanka Mobil’den Anasayfa > İşlemler > Hesaplar > Yeni Hesap Aç adımlarını izleyerek Kiraz Hesap’ı seçin.
Açılış ekranındaki bilgileri doldurun ve işlemi onaylayın.
Kiraz Hesabınız açıldı! Artık Hesap Listesi sayfasından hesabınızı görüntüleyebilirsiniz.
Hesap Detayları kısmından ek faiz oranınızı takip edebilirsiniz.