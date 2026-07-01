100.000 TG Para Kazan!

Görüntülü Bankacılıkla kolayca müşteri ol ve Kiraz Hesap'ını aç, TL Kiraz Hesap’ta %45 Hoş Geldin Faizi’ne ek, Fonlu Kiraz ile aynı gün +%2 ek faiz kazan. Toplamda %47'ye varan günlük faiz kazanmaya anında başla. Üstelik Ekstra Kazan avantajıyla bir sonraki ay +%2,5'a varan ek faiz fırsatından da yararlanabilirsin.

Kiraz Hesap; vadesiz hesabın özgürlüğü ile vadeli hesabın kazancını bir araya getiren, günlük faiz kazandıran esnek bir hesap türüdür. Bankacılık ve yatırım işlemlerini vade sonunu beklemeden özgürce gerçekleştirebilir, aynı anda birikimlerini değerlendirmeye devam edebilirsin. Üstelik TL Kiraz Hesap’ta yaptığın işlemlerle ek faiz kazanabilir, faizini sen belirleyebilirsin. Kiraz Hesap; TL, USD, EUR, GBP, Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) cinsinden açılabilirsin. Kiraz Hesap, gecelik faiz avantajı sunar, ek faiz avantajı sadece TL Kiraz Hesaplar için geçerlidir.