TeklifimGelsin

Axess Kredi Kartı

Pom banner mobile
Pom banner desktop
%0 Faizli 25.000 TL
Axess
Akbank

Axess

Yıllık 
Ödeme₺909,50
Alışveriş 
Faizi %3,25
Gecikme 
Faizi %3,55
Nakit Avans 
Faizi%4,25
Kampanyalar
  • İlk kez Akbank kredi kartına başvur, %0 faizli 25.000 TL’ye varan taksitli avans fırsatını kaçırma! Başvur'a tıklayarak, kampanya koşullarına ulaşabilirsin.
  • İlk kez Axess’e başvur, yapacağın her 3.500 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplam 10.000 TL’ye varan chip-para kazan!
  • Axess ile Market ve Gıda Alışverişlerine 1.000 TL Chip-para Fırsatı
  • Sağlık sektörüne özel peşin harcamalarına 3 taksit!
  • Amazon ve Hepsiburada.com'da peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı!
Kampanyalar
  • İlk kez Akbank kredi kartına başvur, %0 faizli 25.000 TL’ye varan taksitli avans fırsatını kaçırma! Başvur'a tıklayarak, kampanya koşullarına ulaşabilirsin.
  • İlk kez Axess’e başvur, yapacağın her 3.500 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplam 10.000 TL’ye varan chip-para kazan!
  • Axess ile Market ve Gıda Alışverişlerine 1.000 TL Chip-para Fırsatı
  • Sağlık sektörüne özel peşin harcamalarına 3 taksit!
  • Amazon ve Hepsiburada.com'da peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı!

Sık Sorulan Sorular

  • Kredi kartı başvurusu teklifimgelsin.com üzerinden yapılabilir. Kredi kartı başvurusu sırasında her banka kullanıcılarından farklı bilgiler talep edebilir. Bununla birlikte internetten kredi kartı başvurusu sırasında istenilen belgeler genellikle T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kişisel bilgiler, iş yeri bilgileri ve gelir belgesidir. Gelir belgesi ibrazı kredi kart başvurusu sırasında beyan edilen gelir bilgisinin onaylanması aşamasında talep edilebilir. Gelir belgesi olarak bazı bankalar çalışanlar için maaş bordrosu ya da maaş yazısı ve imza sirküleri talep ederken bazı bankalar için e-Devlet üzerinden SGK dökümü ibraz edilmesi yeterlidir. İşletme sahipleri için ise vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri gibi evraklar talep edilir.