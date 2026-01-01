%0 Kâr Paylı ₺100.000

0 Kâr Paylı ₺40.000 İhtiyaç Finansmanı ve Kredi Kartına Vade Farksız 60.000 TL 6 Taksit kampanyasından yararlanmak için hemen Albaraka müşterisi ol!
Kampanyadan 04 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Albaraka Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka’lı olan müşteriler Dijital Müşterilere özel vade farksız veya özel oranlı Pratik Finansman Kart” kampanyasına başvurabilecektir.
Kampanya sadece yeni müşteriler için geçerli olup daha önce Albaraka müşterisi olmuş müşteriler kampanyadan faydalanamaz.
Pratik Finansman Kart ile yapacağın tüm harcamalarda geçerli olacak finansman tutarını, taksit sayısını ve kar oranını başvuru aşamasında belirleyebilirsin.
Pratik Finansman Kart verildikten sonra finansman tutarı, taksit sayısı ve kar oranı değiştirilememektedir.
Kampanya 4 Kasım-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, World özellikli bireysel kredi kartları ile tek çekim olarak yaptığın 1.000-60.000 TL tutarları arasındaki seçili sektör (sağlık, giyim, eğitim) harcamaların için geçerlidir.
Bireysel müşteriler kampanyaya dahildir.
Kampanyaya Albaraka Word Kredi Kartları dahildir. Ek kartlar, Sanal kartlar, Business kartlar ve Master Gold Kart dahil değildir.
Kampanyaya katılım koşulu aranacaktır.