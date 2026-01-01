TeklifimGelsin
Bu Kampanyanın Süresi DolduGüncel Kampanyalar 

%0 Kâr Paylı ₺100.000

Pom banner mobile
Pom banner desktop

Yeni Müşterilere Özel Albaraka'dan 0 Kâr Paylı ₺100.000

0 Kâr Paylı ₺40.000 İhtiyaç Finansmanı ve Kredi Kartına Vade Farksız 60.000 TL 6 Taksit kampanyasından yararlanmak için hemen Albaraka müşterisi ol!

0 Kâr Paylı ₺40.000 İhtiyaç Finansmanı - Kampanya Koşulları

  • Kampanyadan 04 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Albaraka Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka’lı olan müşteriler Dijital Müşterilere özel vade farksız veya özel oranlı Pratik Finansman Kart” kampanyasına başvurabilecektir.

  • Kampanya sadece yeni müşteriler için geçerli olup daha önce Albaraka müşterisi olmuş müşteriler kampanyadan faydalanamaz.

  • Pratik Finansman Kart ile yapacağın tüm harcamalarda geçerli olacak finansman tutarını, taksit sayısını ve kar oranını başvuru aşamasında belirleyebilirsin.

  • Pratik Finansman Kart verildikten sonra finansman tutarı, taksit sayısı ve kar oranı değiştirilememektedir.

Daha Fazla Göster 

Vade Farksız 60.000 TL 6 Taksit - Kampanya Koşulları

  • Kampanya 4 Kasım-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, World özellikli bireysel kredi kartları ile tek çekim olarak yaptığın 1.000-60.000 TL tutarları arasındaki seçili sektör (sağlık, giyim, eğitim) harcamaların için geçerlidir.

  • Bireysel müşteriler kampanyaya dahildir.

  • Kampanyaya Albaraka Word Kredi Kartları dahildir. Ek kartlar, Sanal kartlar, Business kartlar ve Master Gold Kart dahil değildir.

  • Kampanyaya katılım koşulu aranacaktır.

Daha Fazla Göster 