%0 Kâr Paylı ₺100.000

Kampanyadan 04 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Albaraka Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka’lı olan müşteriler Dijital Müşterilere özel vade farksız veya özel oranlı Pratik Finansman Kart” kampanyasına başvurabilecektir.

Kampanya sadece yeni müşteriler için geçerli olup daha önce Albaraka müşterisi olmuş müşteriler kampanyadan faydalanamaz.

Pratik Finansman Kart ile yapacağın tüm harcamalarda geçerli olacak finansman tutarını, taksit sayısını ve kar oranını başvuru aşamasında belirleyebilirsin.