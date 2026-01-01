%0 Faizli 85.000 TL!

Daha önce herhangi bir QNB bireysel kredi kartı olmayan müşteriler ilgili kanallardan kampanya tarihleri arasında yapacakları QNB Kredi Kartı ya da QNB Xtra Kredi Kartı başvuruları aynı ay içinde onaylandığı takdirde QNB Mobil üzerinden %0 faiz oranıyla kullanabilecekleri 25.000 TL'ye varan 3 ay vadeli Taksitli Nakit Avans fırsatı sunulmaktadır.

Kampanyadan daha önce QNB bireysel kredi kartı olmayıp ilk kez QNB Kredi Kartı ya da QNB Xtra Kredi Kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşteriler kartlarını teslim aldıktan sonra faydalanabileceklerdir.

1 Eylül 2025 tarihinden önce açık bireysel QNB kredi kartı sahibi olan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Yalnızca bu tarihten itibaren yapılan QNB Kredi Kartı başvuruları belirtilen tarihlerde onaylanan ve kampanya koşullarını sağlayan müşteriler kampanyaya dahil edilecektir.