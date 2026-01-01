ON'dan %2,79 faizli 50.000 TL!

Aylık %2,79 faiz oranı sadece 24 ay vade ile 50.000 TL'ye kadar olan Dijital İhtiyaç Kredisi kullanımlarında, Yeni müşteriler için geçerlidir.

Örnek hesaplama, 24 ay vadeli talebe bağlı cep telefonu + işsizlik sigortalı krediler için %2,79 faiz oranına göre yapılmıştır. Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Kredi başvurusu sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen sigorta ücreti 38 yaş erkek müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmış olup kişiye göre değişebilir.