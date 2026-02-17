CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Tüm ihtiyaçların için CEPTETEB’in avantajlı faiz oranlarıyla 400.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisine, yerinden bile kalkmadan görüntülü görüşme ile başvurabilirsin.

Kampanya Detayları: CEPTETEB İhtiyaç Kredisi; bireysel kredi ihtiyacın olduğu anda tek tıkla hesabına aktarabildiğin bir tüketici kredisidir. Yerinden kalkmadan, şubeye gitmeden, sıra beklemeden kredi çekebilmene olanak sağlayan CEPTETEB İhtiyaç Kredisi, ihtiyacın olan her an senin yanında! 1.000 - 400.000 TL aralığındaki tutarlarda ve 3 - 36 ay aralığındaki vadelerde, 18-70 yaş aralığındaki herkesin başvuru yapabileceği CEPTETEB İhtiyaç Kredisi’ni aylık eşit taksitler halinde ödeyebilirsin. Üstelik CEPTETEB İhtiyaç Kredisi alabilmek için kefil ya da teminat göstermene de gerek yok.

Henüz TEB ya da CEPTETEB müşterisi değilsen, sen de hemen CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi’ye başvur; yeni müşterilere özel avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsin.

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi'ne en az 1.000 TL, en fazla 400.000 TL olacak şekilde 3 aydan 36 aya varan vadelerle başvurabilirsin. Daha Fazla Göster

10.000 TL CEPTETEB İhtiyaç Kredisi için örnek tablo: Ürün Adı: Vade (Ay): Aylık Akdi Faiz: Tahsis Ücreti: Sigorta Masrafı: Efektif Yıllık Faiz Oranı Yıllık Maliyet Oranı: CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ(Sigortasız) 3 %5,39 57,50 TL 0.00 TL %133,52 CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ(Sigortalı) 3 %3,39 57,50 TL 70,00 TL %73,79 CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ(Sigortasız) 36 %5,39 57,50 TL 0,00 TL %126,72 CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ(Sigortalı) 36 %3,39 57,50 TL 321,38 TL %68,62

İşbu tablolar eşit taksitli kredi tutarları için Findeks notuna göre değişen faiz oranlarıyla örnek olarak oluşturulmuştur. Kredi talepleri banka kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde müşteri özelinde değerlendirilerek, olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılamayacaktır. Vade ve tutarlarda faiz oranı değişiklik gösterebilir. Sigorta bedeli Yıllık Kredi Koruma Hayat Sigortası primi olup poliçe kredi vadesi boyunca geçerlidir; poliçe primi müşterinin yaşı, kredi taksit tutarı, faiz oranı, kredi vadesine göre değişiklik gösterebilir. Maksimum kullanım vadesi; 125.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay, 125.001 TL - 250.000 TL arası 24 ay, 250,001 TL üzeri 12 aydır. Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır. Krediyi kullanırken erteleme yapman durumunda, ödeme planındaki ilk taksit erteleme faizinden oluşacaktır. Erteleme kaynaklı vade değişeceği için ödenecek toplam tutarda değişiklik oluşacak, erteleme faizini içeren taksit talep edilen vadeye ek olarak eklenecek ve bu taksit ile birlikte toplam vade yasal vade sınırlandırmasını aşamayacaktır. Efektif Aylık ve Efektif Yıllık Faiz Oranına / Yıllık Maliyet Oranına tahsis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir. Minimum kredi tutarı 1.000 TL'dir. Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. Kredi Tahsis Ücreti, kredi tutarının %0,5’i olarak hesaplanmakta ve hesaplamasına %15 BSMV dahil edilmektedir. TEB, kredi başvurularını serbestçe değerlendirme ve uygun görmediği başvuruları onaylamama hakkına sahiptir. TEB kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.