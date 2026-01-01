2.000 TL’ye varan hediye BTC!

Stablex’ten kriptoseverlere 2.000 TL’ye varan hediye BTC!

Stablex’i indir, görevleri tamamla, hediye Bitcoin’leri kazanma şansını hemen yakala.

Kripto Para Yatırımında Doğru Zamanda Doğru Adres: Stablex

Stablex, dijital finans dünyasında kullanıcılarına hızlı ve kolay kripto para alım satım hizmeti sunan yenilikçi bir platformdur. Modern altyapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve Bitcoin, Ethereum dahil 60’tan fazla kripto para Stablex'te, Türk lirası ile Bitcoin ve diğer kripto paralara anında yatırım yapabilir, piyasadaki fırsatları kolayca değerlendirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Kampanyaya kimler katılabilir? Stablex uygulamasını indirdikten sonra hesabını açan ve doğrulama adımlarını tamamlayan bireysel kullanıcılar kampanyaya katılabilir.

Kampanya hangi tarihler arasında geçerlidir? Kampanya 1 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyaya katılım ve kazanma şartları nelerdir? a. Kampanya süresince Stablex hesabında minimum 50.000 TL kripto varlık alım-satım işlem hacmi yapan onaylı hesap sahibi kullanıcılar: 1.000 TL, b. Kampanya süresince Stablex hesabında ilk kez işlem yapacak onaylı hesap sahibi kullanıcılara minimum 100.000 TL kripto varlık alım-satım işlemi yaptıklarında 2.000 TL değerinde Bitcoin kazanma şansı elde edeceklerdir. c. Kripto varlık ve çekme işlemleri hacim hesaplamasına dahil değildir.

Kampanya sonunda ödülü kimler kazanabilir? Kampanya sona erdiğinde ödül dağıtımı ilk hak kazanan 1.000 kişi ile sınırlandırılmıştır. İlk 1.000 kişi işlem hacmi büyüklüğüne göre sıralanacaktır. Ödül dağıtımı işlemi Stablex tarafından belirlenmiş işlem kesim saati değerleri üzerinden hesaplanmış tutar üzerinden gerçekleştirilecektir.

