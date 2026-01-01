20.000 TG Para Kazan!

Kampanya sadece bu alandan başvuran kullanıcılar için geçerlidir.
Kampanya 31.01.2026 tarihine kadar geçerlidir.
TG Para ödülünü kazanabilmek için N Kolay müşteri olma adımlarının hepsini tamamlamanız gerekmektedir.
Yeni müşteri olanlar için geçerlidir.
Kazanılan TG Paralar her hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır. TG Para ödülün hesabına tanımlandığında tarafına bildirim ve SMS iletilecektir.
Perşembe günü 17:00'ye kadar yapılan başvurular için TG Para tanımlaması aynı hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır.
Perşembe günü 17:00'den sonra yapılan başvuruların ödül tanımlaması bir sonraki hafta Cuma günü yapılacaktır.
Bu sayfada yer alan görsel üzerinden ya da "Hemen Başvur" butonundan ilerlemeniz gerekmektedir.
N Kolay Mobil'i indir.
Uygulama içindeki "N Kolaylı Ol" butonunu seç.
Kimliğinin yanında olduğundan emin ol.
Çipli T.C. Kimlik kartınla uygulamadaki adımları takip et.
Görüntülü görüşme yap ve hesabın anında açılsın!
N Kolaylı karekod ile tüm ATM'lerden ücretsiz ve sınırsız adette para çekebilir, karekod ile işlem yapılan POS'larda ödemesini hızlıca gerçekleştirir.
N Kolay'da Amerika'ya sadece 1 USD, Avrupa'ya sadece 1 EUR masrafla döviz transferi yap!
5.000 TL’ye kadar Kolay Nakit kullan, 30 güne kadar gününde ödeme yap, 1 TL bile faiz ödeme.
N Kolay’da kurye beklemeden, şubeye gitmeden kredini anında kullanırsın!
Henüz N Kolaylı değilsen kredi başvurunu N Kolay Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile tamamla kurye beklemeden paran anında hesabına geçsin!