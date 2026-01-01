20.000 TG Para Kazan!

Kampanya sadece bu alandan başvuran kullanıcılar için geçerlidir.

Kampanya 31.01.2026 tarihine kadar geçerlidir.

TG Para ödülünü kazanabilmek için N Kolay müşteri olma adımlarının hepsini tamamlamanız gerekmektedir.

Yeni müşteri olanlar için geçerlidir.

Kazanılan TG Paralar her hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır. TG Para ödülün hesabına tanımlandığında tarafına bildirim ve SMS iletilecektir.

Perşembe günü 17:00'ye kadar yapılan başvurular için TG Para tanımlaması aynı hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır.