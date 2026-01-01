50.000 TG Para Fırsatı!

Kampanya sadece bu alandan başvuran kullanıcılar için geçerlidir.
Kampanya 31.01.2026 tarihine kadar geçerlidir.
TG Para ödülünü kazanabilmek için getirfinans müşteri olma adımlarının hepsini başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde tamamlaman gerekmektedir.
Yeni müşteri olanlar için geçerlidir.
Kazanılan TG Paralar her hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır. TG Para ödülün hesabına tanımlandığında tarafına bildirim ve SMS iletilecektir.
Perşembe günü 17:00'ye kadar yapılan başvurular için TG Para tanımlaması aynı hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır.
Perşembe günü 17:00'den sonra yapılan başvuruların ödül tanımlaması bir sonraki hafta Cuma günü yapılacaktır.
Kampanya 8-9 Ocak 2026 tarihlerinde geçerlidir.
Kampanyalı kredi faiz oranları %2,89 – %4,29 arasında kişiye göre değişebilir.
Kampanya kapsamında kullanabileceğin kredi tutarı ön onaylı limitin ile sınırlıdır.
Kampanyalı oranlar 30.000 TL’nin üstündeki tutarlarda kullanılan hayat sigortalı krediler için geçerlidir.