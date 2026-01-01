TeklifimGelsin

50.000 TG Para Fırsatı!

Pom banner mobile
Pom banner desktop

Kampanya Koşulları:

  • Kampanya sadece bu alandan başvuran kullanıcılar için geçerlidir.

  • Kampanya 31.01.2026 tarihine kadar geçerlidir.

  • TG Para ödülünü kazanabilmek için getirfinans müşteri olma adımlarının hepsini başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde tamamlaman gerekmektedir.

  • Yeni müşteri olanlar için geçerlidir.

  • Kazanılan TG Paralar her hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır. TG Para ödülün hesabına tanımlandığında tarafına bildirim ve SMS iletilecektir.

  • Perşembe günü 17:00'ye kadar yapılan başvurular için TG Para tanımlaması aynı hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır.

  • Perşembe günü 17:00'den sonra yapılan başvuruların ödül tanımlaması bir sonraki hafta Cuma günü yapılacaktır.

getirfinans İle Avantajları Keşfedin!

    ⁠8-9 Ocak'a özel, getirfinans'tan %2,89’dan başlayan faiz oranlarıyla 500.000 TL kredi fırsatı!

    • Kampanya 8-9 Ocak 2026 tarihlerinde geçerlidir.

    • Kampanyalı kredi faiz oranları %2,89 – %4,29 arasında kişiye göre değişebilir.

    • Kampanya kapsamında kullanabileceğin kredi tutarı ön onaylı limitin ile sınırlıdır.

    • Kampanyalı oranlar 30.000 TL’nin üstündeki tutarlarda kullanılan hayat sigortalı krediler için geçerlidir.

    Daha Fazla Göster 