75.000 TL'ye Varan Faizsiz Sigortasız Kampanya!

Kampanyadan 5 - 8 Şubat tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir.
Kampanyaya katılan Gerçek kişiler, Mobil’den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortasız, 50.000 TL ve 3 ay vadeli %0 faizli krediye başvuru yapıp kullanabilir.
Şahıs firmaları için ticari amaçlı 50.000 TL ve 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası, hayat sigortası tercih edilmesi durumunda geçerlidir. Hayat sigortasız kredi tercih edilmesi halinde, %0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası geçerli olmayacaktır.
Herhangi bir sebeple müşteri olma sürecinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.
Kampanyaya katılanlar, Mobil’den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 10 gün içinde Avans Hesap açıp, %0 faizli Taksitli Avans Hesap başvurusu yapıp kullanabilir.
Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak Taksitli Avans Hesap başvuruları için geçerlidir. Şubelerde geçerli değildir. Herhangi bir sebeple müşteri olma ve kredi başvuru süreçlerinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.