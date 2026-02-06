75.000 TL'ye Varan Faizsiz Sigortasız Kampanya!

Kampanyadan 5 - 8 Şubat tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir.

Herhangi bir sebeple müşteri olma sürecinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak Taksitli Avans Hesap başvuruları için geçerlidir. Şubelerde geçerli değildir. Herhangi bir sebeple müşteri olma ve kredi başvuru süreçlerinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.