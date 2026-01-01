20.000 TG Para Kazan!

Kampanya sadece bu alandan başvuran kullanıcılar için geçerlidir.
Kampanya 31.01.2026 tarihine kadar geçerlidir.
TG Para ödülünü kazanabilmek için Enpara Kredi Kartı Başvuru adımlarının hepsini tamamlaman gerekmektedir.
200 TL değerindeki 20.000 TG Para kazanmak için Enpara Kredi Kartı başvurunun onaylanması yeterlidir. Enpara Kredi Kartı başvurunun onaylanmaması durumunda 50 TL değerinde 5.000 TG Para tanımlanacaktır.
Kazanılan TG Paralar her hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır. TG Para ödülün hesabına tanımlandığında tarafına bildirim ve SMS iletilecektir.
Perşembe günü 17:00'ye kadar yapılan başvurular için TG Para tanımlaması aynı hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır.
Perşembe günü 17:00'den sonra yapılan başvuruların ödül tanımlaması bir sonraki hafta Cuma günü yapılacaktır.
Sonsuza kadar ücretsiz EFT/FAST/havale ve fatura ödeme işlemleri!
Sonsuza kadar aidatsız ve bol avantajlı kredi kartı!
Düşük faiz oranlarıyla masrafsız ihtiyaç kredisi!
Birikimleriniz için yüksek mevduat faiz oranları!
Sevilen marka ve platformların yer aldığı bol avantajlı kampanyalar!
31 Ocak 2026'ya kadar her ay, Youtube Premium ve Spotify üyelikleriniz için Enpara.com Kredi Kartı’nızla ay boyunca yapacağınız toplam harcamalarınızın 100 TL’si Enpara'dan!
Kampanyadan yararlanmak için Ayın Enparalısı olmanız ve en az 3 adet otomatik fatura ödeme talimatınızın olması yeterli!
Öğrenci müşterilerimizi de unutmadık! 2002 ve sonrasında doğan öğrenci müşterilerimiz için otomatik fatura ödeme talimatı şartını 3 adet yerine 1 adet ile sınırladık!
31 Ocak 2026'ya kadar her ay Masterpass ile anlaşmalı kahve zincirlerinin kendi mobil uygulamaları üzerinden Enpara.com Kredi Kartı’nız ile yapacağınız toplam 500 TL’ye kadar olan harcamalarınızın %20’si bizden!
Kampanyadan yararlanmak için harcama yaptığınız ay Ayın Enparalısı olmanız ve o aya ait Enpara.com Kredi Kartı’nıza ait ekstre borcunuzun 15.000 TL olması yeterli!