Bu Kampanyanın Süresi Doldu 

%0 Faizli 75.000 TL

Enpara'dan yeni müşterilere özel %0 faizli 75.000 TL'ye varan Kredi Kampanyası Detayları:

  • Kampanya 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

  • Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin TeklifimGelsin üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.

  • Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 75.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.

  • Başvurunun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğin kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek sana bildirilir.

