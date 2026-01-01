%0 Faizli 75.000 TL

Kampanya 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin TeklifimGelsin üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.
Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 75.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
Başvurunun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğin kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek sana bildirilir.