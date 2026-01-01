Kâr Paysız Nakit Fırsatı!

Kampanya 01-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya kapsamında yukarıdaki tarih aralığında mobilden Türkiye Finanslı olan müşterilere %0 kâr payı oranı ve 3 ay vadeli olarak 50.000 TL’ye kadar İhtiyaç Finansmanı başvurusu yapma avantajı sunulacaktır.
İndirimli kâr payı oranı; finansman başvurusunun sigortalı/sigortasız olarak tercih edilmesi ve müşterinin KKB skoru doğrultusunda, Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından belirlenmektedir.
Kampanya kapsamında gösterilen kâr payı oranları sigortalı ve sigortasız finansman seçimine göre değişiklik göstermektedir.
Kampanya kapsamında yukarıdaki tarih aralığında mobilden görüntülü görüşme ile Türkiye Finanslı olan müşterilere harcama sözü karşılığında %0 kâr payı oranı ve 3 ay vadeli olarak 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans kullanma avantajı sunulacaktır.
Kampanyaya katılmak için Türkiye Finans Mobil üzerinden “Kampanyaya Katıl” butonuna tıklanması gereklidir.
Kampanyaya Katıl” butonuna tıklandıktan sonraki Taksitli Nakit Avans işlemleri dikkate alınır.