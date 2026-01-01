TeklifimGelsin
Kâr Paysız Nakit Fırsatı!

Türkiye Finans'ta %0'dan başlayan kâr payı oranlarıyla 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan İhtiyaç Finansmanı ve 25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans ile toplamda 75.000 TL'ye varan fırsat!

50.000 TL’ye Kadar Kâr Paysız İhtiyaç Finansmanı Kampanya Koşulları:

  • Kampanya 01-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

  • Kampanya kapsamında yukarıdaki tarih aralığında mobilden Türkiye Finanslı olan müşterilere %0 kâr payı oranı ve 3 ay vadeli olarak 50.000 TL’ye kadar İhtiyaç Finansmanı başvurusu yapma avantajı sunulacaktır.

  • İndirimli kâr payı oranı; finansman başvurusunun sigortalı/sigortasız olarak tercih edilmesi ve müşterinin KKB skoru doğrultusunda, Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından belirlenmektedir.

  • Kampanya kapsamında gösterilen kâr payı oranları sigortalı ve sigortasız finansman seçimine göre değişiklik göstermektedir.

25.000 TL’ye Kadar Kâr Paysız Taksitli Nakit Avans Kampanya Koşulları:

  • Kampanya 01-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

  • Kampanya kapsamında yukarıdaki tarih aralığında mobilden görüntülü görüşme ile Türkiye Finanslı olan müşterilere harcama sözü karşılığında %0 kâr payı oranı ve 3 ay vadeli olarak 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans kullanma avantajı sunulacaktır.

  • Kampanyaya katılmak için Türkiye Finans Mobil üzerinden “Kampanyaya Katıl” butonuna tıklanması gereklidir.

  • Kampanyaya Katıl” butonuna tıklandıktan sonraki Taksitli Nakit Avans işlemleri dikkate alınır.

