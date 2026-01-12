Ödüllü Bilgi Yarışması ÖdülümGelsin, TeklifimGelsin tarafından her ay düzenlenen, finansal bilgi ve piyasa tahminlerine dayalı, katılımın tamamen ücretsiz olduğu bir yarışmadır.

Yarışma iki ana bölümden oluşur: bilgi soruları ve tahmin soruları. Bilgi soruları, TeklifimGelsin’in hazırladığı Finansal Bülten’den alınır ve doğru cevaplandığında sabit puan kazandırır. Tahmin sorularında ise ne kadar doğruya yakın bir tahminde bulunulursa o kadar yüksek puan elde edilir. Yarışma boyunca katılımcılar sıralamalarını canlı olarak takip edebilir ve tahminlerini güncelleyebilir. Burada nihai sonuç, ay sonunda güncel piyasa verileri açıklandığında belirlenir ve ödüller bu sıralamaya göre dağıtılır.