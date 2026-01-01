20.000 TG Para Kazan!

TeklifimGelsin

Kampanya Koşulları:

  • Kampanya sadece bu alandan başvuran kullanıcılar için geçerlidir.

  • Kampanya 31.01.2026 tarihine kadar geçerlidir.

  • TG Para ödülünü kazanabilmek için Enpara müşteri olma adımlarının hepsini tamamlaman gerekmektedir.

  • Yeni müşteri olanlar için geçerlidir.

  • Kazanılan TG Paralar her hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır. TG Para ödülün hesabına tanımlandığında tarafına bildirim ve SMS iletilecektir.

  • Perşembe günü 17:00'ye kadar yapılan başvurular için TG Para tanımlaması aynı hafta Cuma günü saat 23:59'a kadar hesabına tanımlanacaktır.

  • Perşembe günü 17:00'den sonra yapılan başvuruların ödül tanımlaması bir sonraki hafta Cuma günü yapılacaktır.

Enpara İle Avantajları Keşfedin!

Enparalı olun, masrafsız ve bol avantajlı bankacılıkla tanışın!

  • Sonsuza kadar ücretsiz EFT/FAST/havale ve fatura ödeme işlemleri!

  • Sonsuza kadar aidatsız ve bol avantajlı kredi kartı!

  • Düşük faiz oranlarıyla masrafsız ihtiyaç kredisi!

  • Birikimleriniz için yüksek mevduat faiz oranları!

  • Sevilen marka ve platformların yer aldığı bol avantajlı kampanyalar!

Youtube Premium ve Spotify keyfinize Enpara ile ortak oluyoruz!

  • 31 Ocak 2026'ya kadar her ay, Youtube Premium ve Spotify üyelikleriniz için Enpara.com Kredi Kartı’nızla ay boyunca yapacağınız toplam harcamalarınızın 100 TL’si Enpara'dan!

  • Kampanyadan yararlanmak için Ayın Enparalısı olmanız ve en az 3 adet otomatik fatura ödeme talimatınızın olması yeterli!

  • Öğrenci müşterilerimizi de unutmadık! 2002 ve sonrasında doğan öğrenci müşterilerimiz için otomatik fatura ödeme talimatı şartını 3 adet yerine 1 adet ile sınırladık!

Her ay kahve harcamalarınızın %20’si Enpara'dan :)

  • 31 Ocak 2026'ya kadar her ay Masterpass ile anlaşmalı kahve zincirlerinin kendi mobil uygulamaları üzerinden Enpara.com Kredi Kartı’nız ile yapacağınız toplam 500 TL’ye kadar olan harcamalarınızın %20’si bizden!

  • Kampanyadan yararlanmak için harcama yaptığınız ay Ayın Enparalısı olmanız ve o aya ait Enpara.com Kredi Kartı’nıza ait ekstre borcunuzun 15.000 TL olması yeterli!