20.000 TG Para Kazan!

Kampanyadan 28.02.2026 - 31.03.2026 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda yeni müşteriler faydalanabilir. Her müşteri yalnızca bir (1) %0.00 faizli kampanyadan faydalanabilir.

Kredi başvurun banka politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurun olumsuz sonuçlanabilir, talep ettiğin tutarın altında onaylanabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

İlgili kampanyadaki %0 faizli sunulabilecek maksimum kredi tutarı 65.000 TL olup, bu tutardan daha yüksek bir tutar ya da 3 aydan daha uzun vade talep edilmesi durumunda veya sigortasız tüm kredi kullandırımlarında uygulanacak faiz oranı, KKB puanın, genel borçluluk durumun ve başvurduğun kanala göre değişkenlik gösterecektir.