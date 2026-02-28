TeklifimGelsin

DenizBank %1,99 Faizli 100.000 TL

Yeni müşterilere özel, %1,99'dan başlayan oranlarla 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı!

%1,99 Faizli 100.000 TL Kredi - Kampanya Detayları:

  • 28 Şubat 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında MobilDeniz’i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda yeni müşteriler faydalanabilir.

  • Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Denizbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından MobilDeniz üzerinden gerçekleştirilebilir.

  • Kampanyadan ilk kez MobilDeniz üzerinden müşterisi olup, kredi başvurusu yapan DenizBanklı 1 ay süresince yararlanabilir.

  • Kampanya kapsamında yeni müşteriler 65.001 TL - 100.000 TL aralığında %1,99’dan başlayan faiz oranı ve 6 ay vadeye kadar krediden faydalanabilirler.

