DenizBank %1,99 Faizli 100.000 TL

28 Şubat 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında MobilDeniz’i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda yeni müşteriler faydalanabilir.
Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Denizbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından MobilDeniz üzerinden gerçekleştirilebilir.
Kampanyadan ilk kez MobilDeniz üzerinden müşterisi olup, kredi başvurusu yapan DenizBanklı 1 ay süresince yararlanabilir.
Kampanya kapsamında yeni müşteriler 65.001 TL - 100.000 TL aralığında %1,99’dan başlayan faiz oranı ve 6 ay vadeye kadar krediden faydalanabilirler.