DenizBank %0 Faizli 90.000 TL

Kampanyadan 01.01.2026 - 31.01.2026 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir. Her müşteri yalnızca bir (1) %0.00 faizli kampanyadan faydalanabilir.
Kredi başvurun banka politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurun olumsuz sonuçlanabilir, talep ettiğin tutarın altında onaylanabilir ya da tamamen iptal edilebilir.
İlgili kampanyadaki %0 faizli sunulabilecek maksimum kredi tutarı 65.000 TL olup, bu tutardan daha yüksek bir tutar ya da 3 aydan daha uzun vade talep edilmesi durumunda veya sigortasız tüm kredi kullandırımlarında uygulanacak faiz oranı, KKB puanın, genel borçluluk durumun ve başvurduğun kanala göre değişkenlik gösterecektir.
Kampanyadan ilk kez MobilDeniz üzerinden müşteri olup, kredi başvurusu yapan DenizBank’lılar 1 ay süresince yararlanabilir.
Kampanya, 01.01.2026 - 31.01.2026 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanyadan 01.01.2026 - 31.01.2026 tarihleri arasında MobilDeniz uygulamasını indirip ilk kez DenizBank müşterisi olan ve Mobildeniz, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı ve DenizKartım uygulaması aracılığıyla yapılan ilk bireysel kredi kartı başvurusu sonrası onaylanan kart sahibi müşterileri faydalanabilir.
Kampanya bireysel asıl kredi kartları için geçerlidir. Ek kartlar, Business kartlar, İşletme kartlar, Üretici Kartlar, Net Kart ve Banka kartları kampanyaya dahil değildir.
Bir müşteri, taksitli nakit avans kampanyasından 1 defa faydalanabilir.