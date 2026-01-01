DenizBank %0 Faizli 90.000 TL

Kredi başvurun banka politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurun olumsuz sonuçlanabilir, talep ettiğin tutarın altında onaylanabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

İlgili kampanyadaki %0 faizli sunulabilecek maksimum kredi tutarı 65.000 TL olup, bu tutardan daha yüksek bir tutar ya da 3 aydan daha uzun vade talep edilmesi durumunda veya sigortasız tüm kredi kullandırımlarında uygulanacak faiz oranı, KKB puanın, genel borçluluk durumun ve başvurduğun kanala göre değişkenlik gösterecektir.