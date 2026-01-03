150.000 TL'ye Varan Nakit Fırsatı!

Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinin CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı uzaktan müşteri olma sürecinin CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanamaması ve sürecin şubede devam etmesi durumunda kampanyadan faydalanılamaz.