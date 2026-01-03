150.000 TL'ye Varan Nakit Fırsatı!

Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında sunulan, aylık %2,99’dan başlayan faiz oranı, 125.000 TL ve 36 ay vade için, sigortalı olmak koşulu ile, Bankayla yeni çalışmaya başlamış kişiler için geçerlidir.
Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
Kredi talepleri banka kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde müşteri özelinde değerlendirilerek, olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılamayacaktır.
TEB, kredi başvurularını KKB skoru, faaliyet alanı, gelir bilgisi ve benzeri kriterleri göz önünde bulundurarak serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir. Yapılan değerlendirme sonucunda müşterinin talep ettiği limit, vade ve faiz oranı dışında bir teklif sunulabilir.
Kampanya 23.05.2024-31.12.2026 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinin CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı uzaktan müşteri olma sürecinin CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanamaması ve sürecin şubede devam etmesi durumunda kampanyadan faydalanılamaz.
Kampanyadan CEPTETEB Mobil üzerinden müşteri olduktan sonra 14 gün içerisinde CEPTETEB Mobil’den TEB bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşteriler, kredi kartı başvurularının onaylanması ve kartlarının açılması durumunda faydalanabilecektir.
Kampanya sadece CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanacak kredi kartı başvuruları için geçerlidir.