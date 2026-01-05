TeklifimGelsin

Garanti BBVA Bonus Genç

Pom banner mobile
Pom banner desktop
Aidatsız Kredi Kartı!
Bonus Genç
Garanti BBVA

Bonus Genç

Yıllık 
Ödeme₺0
Alışveriş 
Faizi %3,25
Gecikme 
Faizi %3,55
Nakit Avans 
Faizi%4,25
Kampanyalar
  • Bonus Genç kredi kartı ile avantajlı alışveriş fırsatlarından hiçbir aidat veya yıllık üyelik ücreti ödemeden yararlanabilirsin.
  • Bonus Genç'e hemen başvur, kampanyalara katılarak toplam 2.000 TL'ye varan bonus kazan!
  • 18-25 yaş arası gençler için ücretsizdir.
  • Bonus Genç ile giyim alışverişlerine özel 500 TL bonus!
  • Bonus Genç'le market alışverişlerine 240 TL, Mobil Temassız veya QR ile ödemene 315 TL bonus!
Kampanyalar
  • Bonus Genç kredi kartı ile avantajlı alışveriş fırsatlarından hiçbir aidat veya yıllık üyelik ücreti ödemeden yararlanabilirsin.
  • Bonus Genç'e hemen başvur, kampanyalara katılarak toplam 2.000 TL'ye varan bonus kazan!
  • 18-25 yaş arası gençler için ücretsizdir.
  • Bonus Genç ile giyim alışverişlerine özel 500 TL bonus!
  • Bonus Genç'le market alışverişlerine 240 TL, Mobil Temassız veya QR ile ödemene 315 TL bonus!

Sık Sorulan Sorular

  • Kredi kartı başvurusu teklifimgelsin.com üzerinden yapılabilir. Kredi kartı başvurusu sırasında her banka kullanıcılarından farklı bilgiler talep edebilir. Bununla birlikte internetten kredi kartı başvurusu sırasında istenilen belgeler genellikle T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kişisel bilgiler, iş yeri bilgileri ve gelir belgesidir. Gelir belgesi ibrazı kredi kart başvurusu sırasında beyan edilen gelir bilgisinin onaylanması aşamasında talep edilebilir. Gelir belgesi olarak bazı bankalar çalışanlar için maaş bordrosu ya da maaş yazısı ve imza sirküleri talep ederken bazı bankalar için e-Devlet üzerinden SGK dökümü ibraz edilmesi yeterlidir. İşletme sahipleri için ise vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri gibi evraklar talep edilir.