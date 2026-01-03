Garanti BBVA Bonus

Evet, BDDK’nın yaptığı son düzenlemeye göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumcu alışverişleri için 3 ay, fiyatı 5.000 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımları için 4 ay, fiyatı 5.000 TL'ye kadar olan televizyon alımları için 9 ay taksit sınırı bulunmaktadır. Tablet alımları ile kulüp ve dernek ödemelerinde 6 ay, sağlık ürünü, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında ise 9 ay taksit uygulanabilmektedir. Yurt içine ilişkin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında ise en fazla 18 ay taksit yapılabilmektedir.