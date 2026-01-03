TeklifimGelsin

Garanti BBVA Bonus

Faizsiz 25.000 TL
Bonus
Garanti BBVA

Bonus

Yıllık 
Ödeme₺841,50
Alışveriş 
Faizi %3,25
Gecikme 
Faizi %3,55
Nakit Avans 
Faizi%4,25
Kampanyalar
  • Mobil'den müşteri ol, 25.000 TL’ye varan %0 faizli ve masrafsız Taksitli Nakit Avans fırsatını yakala!
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ücretsiz 3 taksit!
  • Market alışverişlerine 960 TL, BonusFlaş ile ödemelere 1.200 TL bonus!
  • Giyim, kozmetik, ayakkabı ve aksesuar alışverişlerine toplam 1.500 TL bonus!
Sık Sorulan Sorular

  • Kredi kartı başvurusu teklifimgelsin.com üzerinden yapılabilir. Kredi kartı başvurusu sırasında her banka kullanıcılarından farklı bilgiler talep edebilir. Bununla birlikte internetten kredi kartı başvurusu sırasında istenilen belgeler genellikle T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kişisel bilgiler, iş yeri bilgileri ve gelir belgesidir. Gelir belgesi ibrazı kredi kart başvurusu sırasında beyan edilen gelir bilgisinin onaylanması aşamasında talep edilebilir. Gelir belgesi olarak bazı bankalar çalışanlar için maaş bordrosu ya da maaş yazısı ve imza sirküleri talep ederken bazı bankalar için e-Devlet üzerinden SGK dökümü ibraz edilmesi yeterlidir. İşletme sahipleri için ise vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri gibi evraklar talep edilir.