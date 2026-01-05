TeklifimGelsin

Axess Öğrenci Kredi Kartı

Toplam 1.200 TL’ye varan chip-para!
Axess Öğrenci
Akbank

Axess Öğrenci

Yıllık 
Ödeme₺207,50
Alışveriş 
Faizi %3,25
Gecikme 
Faizi %3,55
Nakit Avans 
Faizi%4,25
Kampanyalar
  • İlk kez Axess Öğrenci’ye başvurarak; yapacağın her 500 TL ve üzeri harcamaya 300 TL, toplam 1.200 TL’ye varan chip-para kazanabilirsin.
  • Hepsiburada.com’da Peşin Fiyatına 9 Aya Varan Taksit Fırsatı!
  • Teknosa'da 6 aya varan taksit fırsatı!
Sık Sorulan Sorular

  • Kredi kartı başvurusu teklifimgelsin.com üzerinden yapılabilir. Kredi kartı başvurusu sırasında her banka kullanıcılarından farklı bilgiler talep edebilir. Bununla birlikte internetten kredi kartı başvurusu sırasında istenilen belgeler genellikle T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kişisel bilgiler, iş yeri bilgileri ve gelir belgesidir. Gelir belgesi ibrazı kredi kart başvurusu sırasında beyan edilen gelir bilgisinin onaylanması aşamasında talep edilebilir. Gelir belgesi olarak bazı bankalar çalışanlar için maaş bordrosu ya da maaş yazısı ve imza sirküleri talep ederken bazı bankalar için e-Devlet üzerinden SGK dökümü ibraz edilmesi yeterlidir. İşletme sahipleri için ise vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri gibi evraklar talep edilir.