Axess Öğrenci Kredi Kartı
Toplam 1.200 TL’ye varan chip-para!
Yıllık
Ödeme₺207,50
Nakit Avans
Faizi%4,25
Kampanyalar
- İlk kez Axess Öğrenci’ye başvurarak; yapacağın her 500 TL ve üzeri harcamaya 300 TL, toplam 1.200 TL’ye varan chip-para kazanabilirsin.
- Hepsiburada.com’da Peşin Fiyatına 9 Aya Varan Taksit Fırsatı!
- Teknosa'da 6 aya varan taksit fırsatı!
Kampanyalar
Sık Sorulan Sorular
Kredi kartı başvurusu teklifimgelsin.com üzerinden yapılabilir. Kredi kartı başvurusu sırasında her banka kullanıcılarından farklı bilgiler talep edebilir. Bununla birlikte internetten kredi kartı başvurusu sırasında istenilen belgeler genellikle T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kişisel bilgiler, iş yeri bilgileri ve gelir belgesidir. Gelir belgesi ibrazı kredi kart başvurusu sırasında beyan edilen gelir bilgisinin onaylanması aşamasında talep edilebilir. Gelir belgesi olarak bazı bankalar çalışanlar için maaş bordrosu ya da maaş yazısı ve imza sirküleri talep ederken bazı bankalar için e-Devlet üzerinden SGK dökümü ibraz edilmesi yeterlidir. İşletme sahipleri için ise vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri gibi evraklar talep edilir.
Kredi kartı alma şartları arasında en önemli husus yaş sınırıdır. Kredi kartı yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir. 18 yaşını dolduran herkes, kredi kartı başvurusunda bulunabilir. 18 yaşından küçük olan bireyler ise aileleri veya yakınları tarafından açtırılan ortak limitli ek kartlardan yararlanabilir. Sadece TC Kimlik numaran ve telefonunla 30 saniyede kredi kartı başvurunu yapabilirsin.
Kullanıcıların finansal performansını göstermeye yardımcı olan Findeks kredi puanı, kredi kartı başvurusu sürecinde de göz önüne alınan hususlardan biridir. Ancak Findeks kredi notu tek başına belirleyici olmaz. Kart başvurusunun olumlu değerlendirilebilmesi açısından kişinin mesleki durumu, gelir düzeyi ve çalışma geçmişi de oldukça önemlidir.
Bankalar tarafından çeşitli kampanya ve promosyonlarla sunulan kredi kartları ile; seyahatlerinde kullanabileceğin miller, alışverişlerinde indirim sağlayan puanlar, akaryakıt istasyonlarında hediye akaryakıt, ekstra taksit imkanları kazanabilir ve işlemlerinde kullanabilirsin.
Kullanımlarında (250 TL altındaki temassız ödemeler hariç) şifre ile işlemini tamamladığın için nakit taşımaktan çok daha güvenilirdir. Yanına alacağın kredi kartın ile neredeyse hiçbir yerde nakit paraya gerek duymadan ihtiyaçlarını karşılayabilirsin.
Evet, BDDK’nın yaptığı son düzenlemeye göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumcu alışverişleri için 3 ay, fiyatı 5.000 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımları için 4 ay, fiyatı 5.000 TL'ye kadar olan televizyon alımları için 9 ay taksit sınırı bulunmaktadır. Tablet alımları ile kulüp ve dernek ödemelerinde 6 ay, sağlık ürünü, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında ise 9 ay taksit uygulanabilmektedir. Yurt içine ilişkin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında ise en fazla 18 ay taksit yapılabilmektedir.
Kredi Kartı aldığın bankanın şubesi, çağrı merkezi veya dijital bankacılık kanalları aracılığıyla kredi kartını internet alışverişine açabilirsin.
İnternetten alışveriş yaparken alışveriş yaptığın internet sitesi veya mobil uygulamanın güvenilir olmasına, özel şifreleme sertifikaları kullanmasına ve ödeme altyapısının özel metotlarla koruma altına alınmış olmasına mutlaka dikkat etmen gerekmektedir.
İnternet veya mobil uygulama aracılığıyla yaptığın alışverişlerde, kredi kartı bilgilerini kimseyle paylaşmadan, yalnızca ödeme sayfasında yer alan ilgili alanlara bilgilerinin girişini yapman gerekmektedir.
Kredi kartı harcamalarında beklemediğin bir internet alışverişi görünmesi durumunda, derhal bankanla iletişim kurarak kartını iptal ettirmen tavsiye edilmektedir.