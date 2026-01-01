TeklifimGelsin

100.000 TL'ye varan nakit fırsatı!

Pom banner mobile
Pom banner desktop

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0,99 faizli 100.000 TL nakit fırsatı!

100.000 TL Kredi Kampanya Koşulları:

  • %0,99 faiz oranı ve 6 ay vade ile 100.000 TL’ye varan kredi kampanyasından, 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma* sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler.

  • Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

  • “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerini ve telefonuna gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek Akbanklı olma sürecini tamamlamanla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafına tanımlanır.

  • Akbanklı olma sürecinde kişisel bilgilerini ve telefonuna gelen cep şifreyi doğru şekilde girdikten sonra hata alırsan şubeleri ziyaret ederek süreci tamamlayabilir ve kampanyadan faydalanabilirsin.

Daha Fazla Göster 