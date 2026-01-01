100.000 TL'ye varan nakit fırsatı!

%0,99 faiz oranı ve 6 ay vade ile 100.000 TL’ye varan kredi kampanyasından, 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma* sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler.

Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

“Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerini ve telefonuna gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek Akbanklı olma sürecini tamamlamanla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafına tanımlanır.