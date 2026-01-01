Kredi Dereceni Öğren

TeklifimGelsin Kredi Karnesi ile standart kredi notu arasındaki en önemli fark, kullanıcının finansal durum, geçmiş ve potansiyelini farklı düzeylerde analiz etmelerinde yatmaktadır.

Geleneksel kredi notu sistemleri, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından kullanıcının geçmiş borçlanma ve ödeme davranışlarına bakarak belirli bir puanlama yapar. Bu puanlama, kullanıcıya sadece tek bir skor sunar. Yani, finansal durumunu özetleyen tek bir sayı vardır ve bu sayı genellikle neden böyle bir sonuç çıktığını ya da nasıl iyileştirilebileceğini açıklamaz. Kredi notu, yalnızca o anki risk düzeyini gösterir; hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda zayıf olduğunu, gelecekte neleri düzeltmen gerektiğini belirtmez.

TeklifimGelsin Kredi Karnesi ise çok daha kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yalnızca genel bir kredi derecesi vermekle kalmaz; bu dereceyi etkileyen bütün faktörleri ayrı ayrı gösterir. Tıpkı bir okul karnesindeki dersler gibi, her faktörün kendi notu bulunur. Böylece hangi alanlarda iyi durumda olduğunu, hangi alanlarda ise gelişmeye ihtiyaç duyduğunu görebilirsin. Bununla birlikte, her faktörün altında, o faktörün ne anlama geldiği ve neden o notun verildiği açıklayıcı bir şekilde yer alır.

Üstelik, önceki ve mevcut kredi dereceni grafik üzerinden karşılaştırabilirsin. Bu sayede finansal durumundaki gelişimi ya da gerilemeyi net bir şekilde görebilirsin. Ayrıca, 6 ay içinde ulaşabileceğin tahmini bir kredi derecesi de sana gösterilir. Bu derece kesin bir sonuç değildir; ama önerileri uygularsan erişebileceğin hedefi temsil eder. Böylece hem bugünkü durumunu öğrenmiş olursun hem de geleceğe dair somut bir öngörü kazanırsın.

Tüm bunların yanında TeklifimGelsin finansal durumuna özel hazırlanmış kredi ve kredi kartı tekliflerini de listeler. Kredi dereceni nasıl iyileştirebileceğine dair sana özel öneriler de sunar. Bu öneriler herkese aynı şekilde verilmez; tamamen senin finansal alışkanlıklarına, gelir durumuna ve ihtiyaçlarına göre hazırlanır. Böylece, sana en uygun adımları atarak hem daha sağlıklı bir finansal duruma ulaşabilir hem de doğru teklifleri değerlendirme şansı yakalayabilirsin.