Kredi Dereceni Öğren

Kredi notu; kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi tüm kredili ürünler kapsamında yer alan borçlara ait ödeme alışkanlıkları, toplam borç miktarı ve kredi kullanım bilgileri gibi faktörler üzerinden hesaplanır. Bunların yanı sıra bankalar nezdindeki kredi ve kredi kartı limitleri, risk bakiyesi ve benzer diğer faktörler de değerlendirme kapsamında yer alır.
Kredi risk raporu kişinin kredi notunu oluşturan faktörleri kapsayan bir rapordur. Rapor dahilinde bankalar nezdindeki kredi ve kredi kartı limitleri, toplam risk ve ödeme performansı gibi bilgiler bulunur. Kredi notu; kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi kredili ürünlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşamasında temel kriterdir. Kredi puanı ne kadar yüksekse kredili ürünlere yapılan başvuruların olumlu sonuçlanma olasılığı o kadar artacaktır. Bu nedenle pek çok kişi kredili ürünlere başvurmadan önce kredi notu sorgulama işlemiyle kredi notlarını öğrenmeyi tercih eder.
TeklifimGelsin Kredi Karnesi ile standart kredi notu arasındaki en önemli fark, kullanıcının finansal durum, geçmiş ve potansiyelini farklı düzeylerde analiz etmelerinde yatmaktadır.
Geleneksel kredi notu sistemleri, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından kullanıcının geçmiş borçlanma ve ödeme davranışlarına bakarak belirli bir puanlama yapar. Bu puanlama, kullanıcıya sadece tek bir skor sunar. Yani, finansal durumunu özetleyen tek bir sayı vardır ve bu sayı genellikle neden böyle bir sonuç çıktığını ya da nasıl iyileştirilebileceğini açıklamaz. Kredi notu, yalnızca o anki risk düzeyini gösterir; hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda zayıf olduğunu, gelecekte neleri düzeltmen gerektiğini belirtmez.
TeklifimGelsin Kredi Karnesi ise çok daha kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yalnızca genel bir kredi derecesi vermekle kalmaz; bu dereceyi etkileyen bütün faktörleri ayrı ayrı gösterir. Tıpkı bir okul karnesindeki dersler gibi, her faktörün kendi notu bulunur. Böylece hangi alanlarda iyi durumda olduğunu, hangi alanlarda ise gelişmeye ihtiyaç duyduğunu görebilirsin. Bununla birlikte, her faktörün altında, o faktörün ne anlama geldiği ve neden o notun verildiği açıklayıcı bir şekilde yer alır.
Üstelik, önceki ve mevcut kredi dereceni grafik üzerinden karşılaştırabilirsin. Bu sayede finansal durumundaki gelişimi ya da gerilemeyi net bir şekilde görebilirsin. Ayrıca, 6 ay içinde ulaşabileceğin tahmini bir kredi derecesi de sana gösterilir. Bu derece kesin bir sonuç değildir; ama önerileri uygularsan erişebileceğin hedefi temsil eder. Böylece hem bugünkü durumunu öğrenmiş olursun hem de geleceğe dair somut bir öngörü kazanırsın.
Tüm bunların yanında TeklifimGelsin finansal durumuna özel hazırlanmış kredi ve kredi kartı tekliflerini de listeler. Kredi dereceni nasıl iyileştirebileceğine dair sana özel öneriler de sunar. Bu öneriler herkese aynı şekilde verilmez; tamamen senin finansal alışkanlıklarına, gelir durumuna ve ihtiyaçlarına göre hazırlanır. Böylece, sana en uygun adımları atarak hem daha sağlıklı bir finansal duruma ulaşabilir hem de doğru teklifleri değerlendirme şansı yakalayabilirsin.
|Yaklaşım
|Kapsamlı analiz ve rehberlik sağlar
|Açıklayıcılık
|Her faktör için verilen notun nedenini açıklar
|Tahminde Bulunma
|Sunulan öneriler uygulandığı takdirde 6 ay sonra ulaşılabilecek potansiyel kredi derecesini tahmin eder
|Teklif Sunumu
|Her kullanıcının kredi derecesine özel kredi ve kredi kartı tekliflerini listeler
|Hedef
|Hem finansal risk düzeyini gösterir hem de bu düzeyi geliştirmeye yardımcı olmayı hedefler
|Tek Seferde 2 Rapor
|TeklifimGelsin Kredi Karnesi aldığında otomatik olarak Findeks Risk Raporu da oluşturmuş olursun
TeklifimGelsin’in tescilli ürünü Kredi Karnesi ile kredi dereceni öğrenebilirsin. Ayrıca kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi kredili ürünlere başvuruda bulunmak istersen TeklifimGelsin Kredi Karnesi sayesinde kredi puanına en uygun olan, avantajlı teklifleri tek bir platform üzerinden inceleyebilir ve tercih ettiğin bankaya TeklifimGelsin üzerinden kolayca başvurabilirsin.
TeklifimGelsin Kredi Karnesi aldığında otomatik olarak Findeks Risk Raporu da oluşturmuş olursun. Böylece hem Kredi Karnesi ile kredi notunu etkileyen tüm faktörlere ve kapsamlı önerilere göz atabilir, hem de Findeks Risk Raporu’na Findeks Mobil’den ulaşabilirsin.
Kredi puanı hesaplama işlemi, önceki kredi ödeme alışkanlıkları, kullanıcının kendi beyan ettiği kişisel, finansal ve genel bilgiler ışığında istatistiksel yöntemlerle oluşturulur. Hesaplama işlemi, borç ödeme disiplini, son 6 ayda açılan kredili ürün sayısı, kredili ürün limit kullanım oranı ve kredili ürün kullanım süresine göre yapılır.
Findeks raporu, kişilerin tüm bankalardaki bireysel kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarına ilişkin borç ve limit bilgilerini tek bir yerde toplar. Kredi notunu hesaplamak için TeklifimGelsin Kredi Karnesi'ni kullanarak findeks altyapısıyla geçmiş finansal hareketlerini ve kişisel bilgilerini değerlendirerek oluşturulan kredi derecesine ulaşabilirsin. TeklifimGelsin Kredi Karnesi, kredi notunu ve risk seviyeni düzenli takip ederek, bankalar nezdinde finansal profilini iyileştirme konusunda da yol gösterir.
Kredi notu, bankaların kredili ürün başvurularını değerlendirirken dikkate aldığı en kritik faktörlerden biridir. Toplam borç riski, ödeme düzeni ve borç-gelir dengesi gibi unsurlar kredi notunu doğrudan etkiler; düşük not ise başvuruların reddedilmesine yol açabilir.
Kredi notunu yükseltmek için gecikmiş borçları kapatmak, borçları düzenli ödemek, aktif banka kullanımı sağlamak ve otomatik ödeme talimatları vermek etkili adımlardır. TeklifimGelsin Kredi Karnesi ise mevcut risk seviyeni analiz ederek, kredi notunu nasıl artırabileceğin konusunda kişiselleştirilmiş öneriler sunar ve kredi başvurularında daha güçlü bir finansal profil oluşturmanı destekler.
Kredi notları genellikle belirli aralıklara göre sınıflandırılır ve her aralık, kredi değerliliği hakkında farklı bir bilgi verir:
1 - 699: Çok Düşük
700 - 1099: Düşük
1100 - 1499: Orta
1500 - 1699: İyi
1700 - 1900: Çok İyi
Bu aralıklar, bankaların ve finansal kuruluşların kredi başvurularını değerlendirirken kullandığı standartlardır. Yüksek bir kredi notu, daha düşük faiz oranları ve daha avantajlı kredi koşulları anlamına gelirken, düşük bir kredi notu, kredi başvurularının reddedilme ihtimalini artırır veya daha yüksek faiz oranlarıyla kredi alınmasına neden olabilir.
Garanti Bankası, Akbank ve QNB gibi bazı bankalar zaman zaman kredi notu düşük olanlara kredi verebilse de bu durum her başvuru özelinde değişiklik gösterir. Bazı bankalar kredi notu düşük olan kişilerden gayrimenkul ipoteği, nakit blokaj ya da kefalet gibi ek teminatlar talep edilebilir.
Ayrıca başvuruda bulunulan kredi miktarı, kredi türü ve geri ödeme vadesi de kredi notu düşük olan kişilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi sürecinde göz önünde bulundurulan etkenlerdendir.
Kredi notu düşük olan kişiler bireysel kredi başvurusunda bulunurken düzenli bir gelir beyan etmelidir. Maaş ödemesinin yapıldığı bankadan bireysel kredi başvurusunda bulunmak bu aşamada fayda sağlayabilir. En az 6 aydır sigortalı olma şartı sağlanmalı, tüm bilgiler ve belgeler eksiksiz ve güncel bir şekilde bankaya ibraz edilmelidir.
